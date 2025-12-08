社長の次は艦長に！？ 本格海戦ゲーム『蒼焔の艦隊』が『社長 島耕作』とのコラボイベント『艦長 島耕作』開催！

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントが運営する本格海戦ゲーム『蒼焔の艦隊』（そうえんのかんたい、iOS/Android/DMM Games）は、2025年12月10日（水）より、漫画『社長 島耕作』とのコラボ『艦長 島耕作』を開催します。

社長の次は艦長に！？ コラボ『艦長 島耕作』開催！

2025年12月10日（水）より、弘兼憲史先生による大人気ビジネスマンガ『社長 島耕作』とのコラボ『艦長 島耕作』を開催します。

影の艦隊との戦いに立ち向かうべく設立されるも、未だ混迷が続く蒼焔艦隊。各国の思惑が入り乱れる戦場で、社長 島耕作がその手腕を発揮するオリジナルストーリーがゲーム内で楽しめます。また、戦艦「大和(島耕作)」をはじめとするコラボ艦艇や、艦長となった「島耕作」がゲーム内に実装されるほか、コラボ期間中にログインされた方全員へ、駆逐「★5 島風(島耕作)」をプレゼントします。

『蒼焔の艦隊』と『社長 島耕作』異色のコラボをぜひお楽しみください。

コラボ期間中に毎日ログインで「島耕作」がもらえる！

戦艦「大和(島耕作)」 スクリーンショット戦艦「大和(島耕作)」 イラスト駆逐「島風(島耕作)」 スクリーンショット駆逐「島風(島耕作)」 イラストイベント画面 スクリーンショット

コラボ期間中にログインした日数に応じて特典がもらえる「ログインボーナス」が開催されます。ログイン3日目には「★5 艦長 島耕作」、7日目には「★5 社長 島耕作」がもらえます。

【艦長島耕作 コラボ期間】

2025年12月10日（水）17:00 ～ 12月24日(水) 11:59

【コピーライト表記】

(C) 弘兼憲史／講談社