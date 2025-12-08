特別番組「めざせ地上波いぎなり配信中！～ついに地上波進出しちゃいましたＳＰ～」を放送します

株式会社東日本放送

ｋｈｂ東日本放送（本社：仙台市太白区）は、２０２５年１２月２６日（金）に特別番組『めざせ地上波いぎなり配信中！～ついに地上波進出しちゃいましたＳＰ～』 を放送いたします。東北出身の９人組アイドル「いぎなり東北産」が、ｋｈｂで初の冠地上波番組に登場。動画配信サービス「ｔｏｐｏ」でスタートした人気コンテンツが、ついに地上波で放送されることになりました。

今回のスペシャルでは、来たる“うま年”にちなみ、馬とのゆかりが深い宮城県岩沼市・竹駒神社での特別なミッションに挑戦！さらに、ラーメン激戦区として名高い岩沼市で、行列必至の超人気ラーメン店が誇る“珠玉の一杯”を堪能します。そして、今話題のサモエドカフェでは、真っ白でモフモフなワンちゃんに囲まれ、メンバーの素顔やリアクションもさく裂！

ネット発のコンテンツが地上波に進出し、笑顔と発見があふれる“いぎなり（すごい）旅”をお届けします！

■番組概要

【番組名】 「めざせ地上波いぎなり配信中！～ついに地上波進出しちゃいましたＳＰ～」

【放送日時】 ２０２５年１２月２６日（金）深夜０時２５分～深夜０時５５分

【放送エリア】 宮城県ローカル

【出演者】いぎなり東北産（メインロケ担当: 律月ひかる、北美梨寧、桜ひなの）

放送終了後には、東北総合ポータル「topo」にて番組を配信予定です。放送を見逃した方や、もう

一度番組を視聴したい方、放送エリア外の方でもお楽しみいただけます。

【配信】東北総合ポータル「ｔｏｐｏ」https://topo-tv.jp/ 番組放送後配信予定

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qG3zOLCfMdw ]