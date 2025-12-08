【人気作家・くらはしれい最新作】心ときめくお洋服と出会う絵本『きょうは　なにきる？』2026年2月4日（水）に発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月4日（水）に絵本、『きょうは　なにきる？』（作・絵：くらはしれい）を発売いたします。


また、本作の発売決定を記念し、2025年12月8日（月）より、「特別な日に着たい、おめかしアイテム」のアイディア募集キャンペーンを開催いたします。




あらすじ

きょうは　わたしの　とくべつなひ。


おめかしをしようと、服を探してクローゼットをあければ、そこには秘密の扉があって――。


羊のワンピース屋さん、白鳥のブラウス屋さん、うさぎの帽子屋さん。


扉の先に広がるのは、動物たちの営むお店と、店主たちがこだわった、とっておきの品々。


さあ、心ときめくお洋服と出会う旅がはじまります。







ページをめくるごとに現れるのは、繊細に描きこまれた、想像力を刺激する「おめかしアイテム」の数々。


おしゃれをする幸せやときめきに満ちた、大人への贈り物にもぴったりな作品です。



くらはしれいさんが、あなたの考えたお洋服やアクセサリーを描きおろしイラストに。『きょうは　なにきる？』アイディア募集コンテスト



刊行を記念して、「特別な日に着たい、おめかしアイテム」のアイディアを募集します。


入選された1名さまのアイディアを、くらはしれいさんが描きおろしイラストにして、『きょうは　なにきる？』のサイン本と一緒にプレゼント。


ぜひ、奮ってご参加ください。



応募締切：2026年1月13日（火）23:59まで


▼詳細・応募方法・お問い合わせ先はこちらから


https://yomeruba.com/campaign/present/entry-107693.html



書誌情報


『きょうは　なにきる？』


作・絵：くらはしれい


発売日：2026年2月4日（水）


定価：1,760円（本体1,600円＋税）


仕様：235mm×190mm／上製／36ページ


ISBN：978-4-04-116688-8


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/322506000832.html)





著者プロフィール

くらはしれい


イラストレーター／絵本作家


書籍の装画、挿絵などで活躍。ファブリックや文具、お菓子などのイラストも多く手がける。


絵本の著作に、『王さまのお菓子』（文・石井睦美／世界文化社）、「こねこのトト」シリーズ（白泉社）などがある。


岐阜県で5匹の猫たちと暮らしている。


ホームページ：https://kurahashirei.com/


Instagram：@hakoniwa01(https://www.instagram.com/hakoniwa01/)