【人気作家・くらはしれい最新作】心ときめくお洋服と出会う絵本『きょうは　なにきる？』2026年2月4日（水）に発売決定！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月4日（水）に絵本、『きょうは なにきる？』（作・絵：くらはしれい）を発売いたします。

また、本作の発売決定を記念し、2025年12月8日（月）より、「特別な日に着たい、おめかしアイテム」のアイディア募集キャンペーンを開催いたします。

あらすじ

きょうは わたしの とくべつなひ。

おめかしをしようと、服を探してクローゼットをあければ、そこには秘密の扉があって――。

羊のワンピース屋さん、白鳥のブラウス屋さん、うさぎの帽子屋さん。

扉の先に広がるのは、動物たちの営むお店と、店主たちがこだわった、とっておきの品々。

さあ、心ときめくお洋服と出会う旅がはじまります。

※表紙・中面は変更になる場合がございます。

ページをめくるごとに現れるのは、繊細に描きこまれた、想像力を刺激する「おめかしアイテム」の数々。

おしゃれをする幸せやときめきに満ちた、大人への贈り物にもぴったりな作品です。

くらはしれいさんが、あなたの考えたお洋服やアクセサリーを描きおろしイラストに。『きょうは なにきる？』アイディア募集コンテスト

刊行を記念して、「特別な日に着たい、おめかしアイテム」のアイディアを募集します。

入選された1名さまのアイディアを、くらはしれいさんが描きおろしイラストにして、『きょうは なにきる？』のサイン本と一緒にプレゼント。

ぜひ、奮ってご参加ください。

応募締切：2026年1月13日（火）23:59まで

▼詳細・応募方法・お問い合わせ先はこちらから

https://yomeruba.com/campaign/present/entry-107693.html

書誌情報

『きょうは なにきる？』

作・絵：くらはしれい

発売日：2026年2月4日（水）

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

仕様：235mm×190mm／上製／36ページ

ISBN：978-4-04-116688-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/322506000832.html)

著者プロフィール

くらはしれい

イラストレーター／絵本作家

書籍の装画、挿絵などで活躍。ファブリックや文具、お菓子などのイラストも多く手がける。

絵本の著作に、『王さまのお菓子』（文・石井睦美／世界文化社）、「こねこのトト」シリーズ（白泉社）などがある。

岐阜県で5匹の猫たちと暮らしている。

ホームページ：https://kurahashirei.com/

Instagram：@hakoniwa01(https://www.instagram.com/hakoniwa01/)