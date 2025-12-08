【人気作家・くらはしれい最新作】心ときめくお洋服と出会う絵本『きょうは なにきる？』2026年2月4日（水）に発売決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年2月4日（水）に絵本、『きょうは なにきる？』（作・絵：くらはしれい）を発売いたします。
また、本作の発売決定を記念し、2025年12月8日（月）より、「特別な日に着たい、おめかしアイテム」のアイディア募集キャンペーンを開催いたします。
あらすじ
きょうは わたしの とくべつなひ。
おめかしをしようと、服を探してクローゼットをあければ、そこには秘密の扉があって――。
羊のワンピース屋さん、白鳥のブラウス屋さん、うさぎの帽子屋さん。
扉の先に広がるのは、動物たちの営むお店と、店主たちがこだわった、とっておきの品々。
さあ、心ときめくお洋服と出会う旅がはじまります。
※表紙・中面は変更になる場合がございます。
ページをめくるごとに現れるのは、繊細に描きこまれた、想像力を刺激する「おめかしアイテム」の数々。
おしゃれをする幸せやときめきに満ちた、大人への贈り物にもぴったりな作品です。
くらはしれいさんが、あなたの考えたお洋服やアクセサリーを描きおろしイラストに。『きょうは なにきる？』アイディア募集コンテスト
刊行を記念して、「特別な日に着たい、おめかしアイテム」のアイディアを募集します。
入選された1名さまのアイディアを、くらはしれいさんが描きおろしイラストにして、『きょうは なにきる？』のサイン本と一緒にプレゼント。
ぜひ、奮ってご参加ください。
応募締切：2026年1月13日（火）23:59まで
▼詳細・応募方法・お問い合わせ先はこちらから
https://yomeruba.com/campaign/present/entry-107693.html
書誌情報
『きょうは なにきる？』
作・絵：くらはしれい
発売日：2026年2月4日（水）
定価：1,760円（本体1,600円＋税）
仕様：235mm×190mm／上製／36ページ
ISBN：978-4-04-116688-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/322506000832.html)
著者プロフィール
くらはしれい
イラストレーター／絵本作家
書籍の装画、挿絵などで活躍。ファブリックや文具、お菓子などのイラストも多く手がける。
絵本の著作に、『王さまのお菓子』（文・石井睦美／世界文化社）、「こねこのトト」シリーズ（白泉社）などがある。
岐阜県で5匹の猫たちと暮らしている。
ホームページ：https://kurahashirei.com/
Instagram：@hakoniwa01(https://www.instagram.com/hakoniwa01/)