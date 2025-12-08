TVアニメ「呪術廻戦」より、人気イラストレーター「くるみつ」氏による描き起こしイラストを使用した新作グッズが「ジャンプフェスタ2026」で登場！中外鉱業ブースにて先行販売決定！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、2025年12月20日(土)～12月21日(日)開催の「ジャンプフェスタ2026」にてTVアニメ「呪術廻戦」の新商品を販売します。出展情報・通販はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2026/

TVアニメ「呪術廻戦」より、新作アイテムが「ジャンプフェスタ2026」で販売決定！

人気イラストレーター 「くるみつ」氏による描き起こしイラストを使用した 「トレーディング グリッター缶バッジ」のほか、通販商品では「ステッカーセット」など様々な新作アイテムが登場します！

イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。

ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！

イベント情報

「ジャンプフェスタ2026」

・開催日時 2025年12月20日(土)～12月21日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)

・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10

・出展メーカー名 中外鉱業株式会社（展示ホール10）

・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/

・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2026/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。

特典情報

中外鉱業ブースにてTVアニメ「呪術廻戦」JF2026関連商品を1会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典ラメポストカード(全8種)をランダムで1枚お渡しいたします！

※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。

※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。

Web販売

Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2026/

予約期間：2025年12月17日(水)12:00～12月21日(日)17:00

発送日：2026年2月以降順次発送予定



※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

製品情報

■トレーディンググリッター缶バッジ Art by くるみつ（全8種）

販売価格：1個 550円(税込)／1SET[8個入]4,400円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■トレーディンググリッターアクリルスタンド Art by くるみつ（全8種）

販売価格：1個 880円(税込)／1SET[8個入]7,040円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション Art by くるみつ（全8種）

販売価格：1個 440円(税込)／1SET[8個入]3,520円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。

先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）

■ステッカーセット Art by くるみつ

販売価格：1,100円(税込)

■エコバッグ Art by くるみつ

販売価格：1,980円(税込)

※通販商品は会場での販売はございません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

イラストレーター紹介

【くるみつ】

ソーシャルゲームのキャラクターデザインやポケモンカードイラスト、CDジャケットからグッズイラストまで幅広く活動。

ポップでとにかく明るいキャラクターイラストを多く手掛ける。

メイキングやスキル講座などのYouTube「くるみつちゃんねる」を運営中。



くるみつちゃんねる：https://www.youtube.com/channel/UCXQZeF0qr60N0l13SwQHiEg



公式サイト：https://potofu.me/kurumitsu

権利表記・関連情報

【呪術廻戦とは】

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスのシリーズ累計発行部数は驚異の1億部(デジタル版含む)を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載中。

2020年に毎日放送・TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。そして、全世界待望の続編であるTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1月8日に放送されることが決定。放送に先立ち、「懐玉・玉折」を劇場版総集編として2025年５月に上映。さらに全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』が同年10月17日（金）より復活上映されることも決定し、「呪術廻戦」の世界を時系列で廻っていく劇場版の展開も大きな盛り上がりを見せている。

この度、新たな劇場版の公開が決定！「呪術廻戦」史上最大の激闘となった「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、第3期アニメ「死滅回游 前編」第１・２話をTV放送に先駆けて世界初公開。「渋谷事変」と「死滅回游」、直結するエピソードをつなげることで、興奮と衝撃をもたらす新たな物語へと変容。さらに全編にわたり音楽を劇場環境に合わせた5.1chサラウンドに再ミックスされ、劇場の大スクリーンで鑑賞するにふさわしい圧巻の映画として仕上げられている。

「死滅回游」ではついに、特級術師・乙骨憂太が参戦。死刑執行人として姿を現し、虎杖に刃を向ける。主人公・虎杖対「呪術廻戦０」の主人公・乙骨。原作でも屈指の人気を誇る激闘が、スクリーン上で繰り広げられる。

ついに邂逅する二人の主人公。激突する呪力と呪力。

呪いを廻る壮絶な物語が、劇場で再び動き出す--。

2018年10月31日。

ハロウィンで賑わう渋谷駅周辺に突如“帳”が降ろされ大勢の一般人が閉じ込められる。

そこに単独で乗り込む現代最強の呪術師・五条悟。だが、そこには五条の封印を目論む呪詛師・呪霊達が待ち構えていた。

渋谷に集結する虎杖悠仁ら、数多くの呪術師たち。

かつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」が始まる―。

そして戦いは、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。

「渋谷事変」を経て、魔窟と化す全国10の結界コロニー。

そんな大混乱の最中、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。

絶望の中で、なおも戦い続ける虎杖。

無情にも、刃を向ける乙骨。

加速していく呪いの混沌。

同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる--

【権利表記】

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会



【関連サイト】

TVアニメ「呪術廻戦」公式サイト

https://jujutsukaisen.jp/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline