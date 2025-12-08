foxy illustrations × CASETiFY 第3弾コレクション登場

Casetagram Limited「foxy illustrations」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ)(https://www.casetify.com/)」は東京を拠点に活動するクリエイター「foxy illustrations」とのコラボレーションコレクション第3弾を2025年12月8日(月)日本時間17時より発売いたします。

foxy illustrationsは海外に移り住みながら独学でイラストを学び、現在は東京を拠点に国内外で活躍するクリエイターです。色彩豊かでポップなキャラクターや独自の世界観を軸に、日常に遊び心と驚きを届けるアート表現を展開。国内外のブランドとの多くのプロジェクトにも携わり、幅広い表現活動を行っています。

CASETiFYが提供する、アーティストやクリエイターが自身のクリエイティビティを発揮できる取り組み「#CASETiFYARTiSTS」を通じ、foxy illustrationsとのコラボレーションを開始以来、多くのファンに支持されているfoxy illustrationsの人気デザイン。第3弾となる最新コレクションでは新たなキャラクターを加え、遊び心と温かみあふれる独自の世界観をさらに広げています。



ふわふわの体に大きくつぶらな瞳、チャーミングなポーズや表情が人気のバニーたちが、今回もスマホケースやテックアクセサリーに登場。さらに最新コレクションでは、おそろいのリボンが可愛い「キャット」と「キトゥン」、全身まっ青の新キャラクター「ブルーチェリー」、そしてビキニの日焼けあとがキュートな「バニー」も新たにラインナップ。foxy illustrationsならではのポップで遊び心あふれるデザインを施したスマホケースやタブレットケース、Laptopケースをはじめ、イヤホンケースやモバイルバッテリーなどのテックアクセサリーも豊富に揃え、日常に彩りと楽しさをプラスする、見た目にもワクワクする特別なアイテムを展開しています。

「foxy illustrations」コレクション

本コレクションはCASETiFY公式オンラインストアで12月8日(水)日本時間17時に発売開始です。

また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でご確認いただけます。

━━━━━━━━━━━━

「foxy illustrations」コレクション

━━━━━━━━━━━━

●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

スマホケース 6,050円～(税込)

テックアクセサリー 3,740円～(税込)

●発売日：

CASETiFY オンラインストア：12月8日(月)日本時間17時

実店舗：12月8日(月)各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFYオンラインストア、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/artist/foxyillustrations

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYについて

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYは、テックアクセサリーのカスタマイズを核とし、サステナビリティへの取り組みも積極的に行う、D2C(Direct to Consumer)型のグローバルライフスタイルブランドです。これまで、キャラクター、アート、ファッションなど多彩なジャンルとの革新的なコラボレーションを展開し、世界中の注目を集めてきました。高品質な素材と最先端のデザインを活かし、無限大の組み合わせでパーソナライズ可能な、オリジナリティあふれるテックアクセサリーを提供しています。

CASETiFYは、アーティストのインキュベーターであり、ブランドとしてのデザインスタジオであると同時に、お客様やコミュニティとともに歩む、さまざまな社会貢献活動や慈善団体の国際的なパートナーでもあります。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)