1日5名限定【VIP紹介制占⇒解禁】全現実ドンピシャ/極限算出◆比令数が「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）とテレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充）は、2025年12月8日（月）より、運営する、『みのり～本格占い～』にて「川路彩天先生」の占いコンテンツの提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆1日5名限定【VIP紹介制占⇒解禁】全現実ドンピシャ/極限算出◆比令数

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_tel/401/kawaji/index.html

川路彩天先生

■提供内容のご紹介

【1日5名限定/完全予約・紹介制】各界大物VIPすらも予約キャンセル待ち！ 正確無比な極限算出により絶対的な“解”を導き出す、川路彩天の究極の鑑定術『比令数』がついに解禁です。1度味わったらもう他の占いでは満足できなくなる、極上凄絶的中占をご体感下さい。

■監修者紹介

幼少期より占いや神秘学に興味を持ち独学で勉強。その後結婚を機に本格的に占星学を学び、長期に渡り運命学を研究、さまざまな先生を師事、また占いの帝王学といわれる四柱推命学を極め、現在、独自の未来予知理論を展開。占い師が頼る占い師として活躍、現在に至る。

占術は東洋易占術全般 (四柱推命、陰陽五行説、九星気学、姓名学、方位学、風水学)。カウンセリング全般 (レイキ、ヒーリング、因縁、守護、オーラ、波動修正、等)。

鑑定では優しくかつ的確な開運指導で定評がある。特に恋愛、結婚、相性診断等歯切れの良いアドバイスで、中高年のみならず、若い女性にも支持が厚い、人気の占い師。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。