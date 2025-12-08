【傑作ノンフィクション】『大英自然史博物館珍鳥標本盗難事件』が「本の雑誌が選ぶ2025年度文庫ベストテン」の第1位に選出！

株式会社化学同人

株式会社化学同人（本社：京都市下京区、代表取締役社長：曽根 良介）より2025年8月に刊行した、『大英自然史博物館珍鳥標本盗難事件』（DOJIN文庫）が「本の雑誌が選ぶ2025年度文庫ベストテン」の第1位に選出されました。

■「傑作」との呼び声も高い犯罪ルポルタージュ

ことの発端は2009年6月に遡ります。イギリスはロンドンのトリングにある大英自然史博物館から、約300羽の鳥の標本が忽然と姿を消しました。いずれも美しい羽を持ったこれらの標本が行き着いた先はなんと、希少な羽で毛針を制作する愛好家たちの世界だったのです。

この突拍子もない盗難事件を偶然知った著者は、最初は好奇心から、やがては正義感から、事件の調査に乗り出します。

しかしその調査には思いもよらぬ困難が待ち受けていました。5年の歳月をかけた調査により、事件の真相は明らかになるのでしょうか。

読み始めたら止まらないエンタメ性だけでなく、文化的・科学的な深い洞察に満ちた、犯罪ルポルタージュの傑作です。

■2019年の単行本の刊行直後から、各紙誌で絶賛！

本書は、2019年8月の単行本刊行直後より、毎日新聞（9月8日）、西日本新聞（9月28日）、日本経済新聞（10月5日）、朝日新聞（11月10日）、読売新聞（11月17日）、AERA（10月14日号）、日経サイエンス（11月号）、小説すばる（11月号）、婦人公論（11月12日号）、本の雑誌（12月号） など各紙誌で絶賛されました。

その後もさまざまなメディア、評者に取り上げられ、各方面にインスピレーションを与え続けています。

■2025年8月、文庫化を機に話題再燃！

2025年8月、文庫版の刊行直後、本の雑誌社・杉江由次さんのポストが瞬く間に4000いいねを超え、大きな話題となりました。

なんと！あの、めっちゃ面白かった『大英自然史博物館珍鳥標本盗難事件』が文庫になった！

（2025年8月28日、Xより）

読者からも「面白かった」というポストが寄せられ、まさに「待望の文庫化」にふさわしい状況となっています。

普段ノンフィクションを読まない方におすすめできる、一気読み必至の徹夜本です！

■書誌情報

■発行元

会社名 ： 株式会社化学同人

所在地 ： 〒600-8074 京都市下京区仏光寺通柳馬場西入ル

代表者 ： 代表取締役社長 曽根 良介

事業内容： 出版業(1954年9月設立)

TEL ： 075-352-3373(企画販売部)

075-352-3711(編集部)

URL ： https://www.kagakudojin.co.jp/