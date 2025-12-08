STマイクロエレクトロニクス、高精度の測定を可能にする100V対応電流センス・アンプを発表

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、高い電圧耐性と120dBのPWM（パルス幅変調）除去機能を備える高精度電流センス・アンプ「TSC240(https://www.st.com/ja/amplifiers-and-comparators/tsc240.html?icmp=tt47177_gl_pron_nov2025)」を発表しました。同製品は、車載用トラクション・インバータ、FA（ファクトリ・オートメーション）機器とロボット、サーバにおいて、正確かつ信頼性の高い電流測定を実現します。

TSC240は-4V～+100Vのコモン・モード入力電圧に対応しています。AEC-Q100認定を取得しているため、既存の車載用電源規格（12V、24V、48Vなど）への適合や、産業機器向けのDCバスでの使用が可能です。高電圧に耐性があるため、保護用の外付け部品を削減できます。ゲインが内部で20V/Vに設定されているため、外付け抵抗を使用する必要がなく、優れた精度と再現性が得られます。また、実装面積を小さくすることができ、部材コストを最小限に抑えることができます。

双方向の電流センシングが可能なTSC240は、最大ゲイン誤差0.2%、ゲイン・ドリフトが2.5ppm/℃以内、入力オフセット電圧わずか±20µV以内、オフセット・ドリフト150nV/℃以内と、非常に高い精度を実現します。同相信号除去比（CMRR）も高く、モータ制御など、コモン・モード電圧が変動している場合でも、正確な電流センシングが可能で、電気ノイズの多い環境でも安定して測定できます。

2.7V～5.5Vという幅広い電源電圧範囲と、-40℃～+125℃の周囲温度で動作するTSC240は、設計が容易で、過酷な動作条件に耐えることができます。

TSC240(https://estore.st.com/en/products/amplifiers-and-comparators/current-sensing/tsc240.html?icmp=tt47177_gl_pron_nov2025)は現在量産中で、SO8パッケージとTSSOP8パッケージで提供されます。単価は約0.85ドルです。

詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/content/st_com/ja/campaigns/accurate-measurement-with-high-performance-current-sense-amplifiers-gpa-mcopamp.html?icmp=tt47177_gl_pron_nov2025)をご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約50,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

◆ お客様お問い合わせ先

STマイクロエレクトロニクス（株）

アナログ・MEMS・センサ製品グループ

〒108-6017 東京都港区港南2-15-1

品川インターシティA棟

TEL : 03-5783-8260