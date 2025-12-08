レイバン、スター・ウォーズ コレクションを発売

ルックスオティカジャパン株式会社

レイバン（Ray-Ban）はスター・ウォーズ(STAR WARS(TM))の物語の銀河からインスピレーションを受けた、光と闇の世界を楽しむコレクション「レイバン | スター・ウォーズ コレクション」を発売します。スター・ウォーズの壮大な物語を、レイバンならではのアイコニックなプレミアムアイウェアに融合した、ファンを魅了するコレクタブルなアイテムとして必須の新コレクションです。

4種類のスペシャルエディションのサングラスが、伝説的なスター・ウォーズのキャラクターとレイバンのアイコニックなシルエットを通じて、時代を超えた物語を表現します。不朽の名作「ウェイファーラー（Wayfarer）」と「バロラマ（Balorama）」はヨーダとダース・ベイダーから着想を得ており、新たなメガアイコン「メガウェイファーラー（Mega Wayfarer）」と「メガバロラマ（Mega Balorama）」は、反乱同盟軍の反骨精神とカイロ・レンの暗黒の力を体現しています。

マスターヨーダ ウェイファーラー反乱同盟軍 メガウェイファーラーダースベイダーバロラマカイロ・レン メガバロラマ

パッケージもこの二面性を反映し、光と闇のフォースにインスパイアされたコレクタブルなボックスで提供。すべてのモデルが、ファンにとって特別なファッションアイテムとなります。

このコレクションは、12月上旬よりレイバン公式オンラインストアにて販売中。一部の直営店レイバンストア（（渋谷、原宿、アクアシティお台場、福岡、マリンピア神戸、沖縄ライカム、グランフロント大阪）とレイバン取り扱い店舗でも12月中旬より発売予定です。

RAY-BAN | STAR WARS(TM) - マスターヨーダ ウェイファーラー

伝説のジェダイ・マスターへのクラシックなオマージュ、「ウェイファーラー スター・ウォーズ マスターヨーダ エディション」で内なる叡智を受け入れよう。透明感のあるセージグリーンのフレームは穏やかなパレットを表現し、同系色のグリーンレンズと組み合わせています。テンプルにはジェダイ・オーダーの紋章と「May the Force be with you（フォースと共にあれ）」の刻印を施し、目的を持って見る者のために作られたスペシャルエディション。37,840円（税込）

RAY-BAN | STAR WARS(TM) - ダースベイダーバロラマ

フォースの暗黒面を象徴する大胆なスタイルを。アイコニックなバロラマをベースにしたこのモデルは、ブラックのラップアラウンドシルエットに、シルバーとレッドのグラデーションを効かせたミラーレンズを採用。ダース・ベイダーにインスパイアされたデザインです。テンプルには「Embrace the dark side（暗黒面を受け入れよ）」という不吉なフレーズと銀河帝国の紋章が刻まれています。39,160円（税込）

RAY-BAN | STAR WARS(TM) - 反乱同盟軍 メガウェイファーラー

反乱軍は世界を違う視点で捉えます。帝国に立ち向かうこの特別仕様のメガウェイファーラーは、反乱同盟軍のイメージにインスパイアされたデザインです。力強いラインが描くシルエットに、透明感のあるライトブラウンのフレームとブラウンレンズを組み合わせ、反乱同盟軍の輝く精神を表現しました。テンプルには「May the Force be with you（フォースと共にあれ）」の忘れられないフレーズと、伝説的なスターバードのシンボルを刻印。抵抗と希望を力強く示すサングラスです。39,600円（税込）

RAY-BAN | STAR WARS(TM) - カイロ・レン メガバロラマ

アクセサリーを支配する力を手に入れよう。カイロ・レンの圧倒的な存在感にインスパイアされた特別仕様のメガバロラマ。強調されたラインが際立つラップアラウンドシルエットを描き、透明感のあるブラックフレームに、偏光シルバー×レッドのミラーレンズを組み合わせています。テンプルには「Embrace the dark side（暗黒面を受け入れよ）」という誘いの言葉と、ファースト・オーダーの紋章を刻印。力強さとダークな魅力を放つ一本です。51,700円（税込）

STAR WARS および関連作品は、米国およびその他の国において、Lucasfilm Ltd.およびその関連会社に帰属する商標および著作権です。(C) & TM Lucasfilm Ltd.

レイバン（Ray-Ban）について

1937年、Ray-Banは誕生しました｡「光を遮断する」という、サングラスの機能そのものに由来する意味を持つRay-Banは、1923年に米国陸軍航空のパイロットが､太陽の眩しさや紫外線からパイロットの眼を保護するサングラスの開発を依頼したことが始まりです。6年の歳月を経て「アビエーター」が誕生し、市販化されると同時にRay-Banブランドが誕生しました。誕生当時から変わらないスタイルを保ちながらも、アビエーターは現在でも伝統的なスタイルとなっています。音楽や映画のシーンにたびたび登場し、いつの時代においてもカルチャーの象徴となり、決して一トレンドに流されず独特のスタイルを貫いています。 80年前にアメリカのパイロットの新たな境地への挑戦をサポートしてからずっと、オーセンティックであり、自由なブランドとして存続し続けています。多くのミュージシャンやセレブリティーに愛され、時代の先端を行くブランドとして世界中の多くの人々に愛され続けています。Ray-Banはルックスオティカグループの一員です。

https://japan.ray-ban.com(https://www.ray-ban.com/japan)

Facebook.com/RayBan(https://www.facebook.com/RayBan)

X /@ray_ban(https://x.com/Ray_Ban)

Instagram: @rayban(https://www.instagram.com/rayban/)