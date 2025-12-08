DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』12月8日アップデート実施！新イベント「あなたと過ごす紅の聖夜」開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、12月8日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。
▼新イベント「あなたと過ごす紅の聖夜」開催！
今日は待ちに待ったクリスマス。
大事な人と過ごすため、みんな準備に大忙し。
プレゼントを用意する者、パーティーの幹事をする者、
サンタ役に張り切る者に、孤児院のために？話し合う者。
そして……自分がプレゼントになりに行く者！？
イベント開催期間 2025年12月8日メンテナンス後 ～ 2025年12月22日メンテナンス前まで
▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！
▼イベントに参加して★5バジル(クリスマス)を手に入れよう！
▼ガチャに新キャラクターが追加！
イベントに登場する「ベロニカ(クリスマス)」「イソギク(クリスマス)」
「クマツヅラ(クリスマス)」「イフェイオン(クリスマス)」がガチャに登場します！
▼キャラクタークエスト追加！
「ベロニカ(クリスマス)」「イソギク(クリスマス)」
「クマツヅラ(クリスマス)」「イフェイオン(クリスマス)」のキャラクエストがボイス付きで追加！
お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！
▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！
特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！
新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！
※画像は開発中のものになります。
※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/flower
(https://games.dmm.com/detail/flower)
▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト
https://flower-knight-girl.com/
▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント
https://x.com/flower_staff
▼製品概要
タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL
プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版)／App Store／Google Play
権利表記：(C)︎2015 EXNOA LLC
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/
※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。