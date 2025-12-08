DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』12月8日アップデート実施！新イベント「あなたと過ごす紅の聖夜」開催！

合同会社EXNOA




合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、12月8日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。



▼新イベント「あなたと過ごす紅の聖夜」開催！


今日は待ちに待ったクリスマス。


大事な人と過ごすため、みんな準備に大忙し。


プレゼントを用意する者、パーティーの幹事をする者、


サンタ役に張り切る者に、孤児院のために？話し合う者。


そして……自分がプレゼントになりに行く者！？



イベント開催期間　2025年12月8日メンテナンス後 ～ 2025年12月22日メンテナンス前まで


▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！
















▼イベントに参加して★5バジル(クリスマス)を手に入れよう！




▼ガチャに新キャラクターが追加！


イベントに登場する「ベロニカ(クリスマス)」「イソギク(クリスマス)」


「クマツヅラ(クリスマス)」「イフェイオン(クリスマス)」がガチャに登場します！










▼キャラクタークエスト追加！


「ベロニカ(クリスマス)」「イソギク(クリスマス)」


「クマツヅラ(クリスマス)」「イフェイオン(クリスマス)」のキャラクエストがボイス付きで追加！


お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！



▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！


特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！


新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！


※画像は開発中のものになります。


※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。




▼こちらからゲームをプレイ！


(https://games.dmm.com/detail/flower)


▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト


https://flower-knight-girl.com/



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント


https://x.com/flower_staff



▼製品概要


タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL


プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版)／App Store／Google Play


権利表記：(C)︎2015 EXNOA LLC



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/




