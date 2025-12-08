【EV返礼品】(株)ブレイズの電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」が、名古屋市のふるさと納税返礼品に追加採用！
株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、本社を構える愛知県名古屋市のふるさと納税返礼品として、新商品の電動アシスト自転車「STYLE e-BIKE(以下、スタイル e-バイク)」 が採用されました。
2025年12月2日（火）より申込受付を開始し、全国の寄附者がふるさと納税を通じて「スタイル e-バイク」を手に入れることが可能になりました。
■追加採用の背景
名古屋市のふるさと納税返礼品として、ブレイズはこれまで電動バイクや電動キックボードなど複数の電動モビリティが採用されてきました。
今回、新たに「スタイル e-バイク」が追加されたことで、寄附者はより幅広い選択肢から次世代の電動モビリティを選べるようになりました。
電動バイクに抵抗がある方や、長距離移動をもっと快適にしたい方にとって、「スタイル e-バイク」は理想的な選択肢です。
従来の自転車の扱いやすさに、電動アシストによるパワーとファットタイヤの安定感をプラス。
坂道やロングライドも楽にこなせるため、日常の移動からアウトドアまで、スマートでアクティブなライフスタイルを実現します。
■返礼品概要
新商品【スタイル e-バイク】
極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレーム特徴の電動アシスト自転車です。
極太タイヤ：振動を吸収し、長時間の走行も疲れにくい
シマノ製7段変速ギア：最適なペダルの重さに切り替え
3つのアシストモード：ワンタッチで切り替え
高性能バッテリー：取り外して室内充電OK。車体から充電も可能。
寄付金額：827,000円（税込）
《特 徴》
・ヘルメットは努力義務。
・１回の充電で約90km走行可能。
・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。
・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。
・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。
・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。
スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/
■ふるさと納税申込み方法
寄附・返礼品に関する詳細やお申込みは、「ふるさとチョイス」や「楽天ふるさと納税」など各ポータルサイトよりご確認いただけます。
楽天ふるさと納税：https://event.rakuten.co.jp/furusato/?l-id=furusato_pc_shophd_logo
(https://event.rakuten.co.jp/furusato/?l-id=furusato_pc_shophd_logo)ふるなび：https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=986
ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/city/product/23100
(https://www.furusato-tax.jp/city/product/23100)JALふるさと納税：https://furusato.jal.co.jp/municipality/231002
ANAのふるさと納税：https://furusato.ana.co.jp/donation/top/23100/
セゾンのふるさと納税：https://furusato.saisoncard.co.jp/city.php?n=231002
G-Callふるさと納税：https://www.g-call.com/furusato/pc/city/?ygo_no=35508&pg=1(https://www.g-call.com/furusato/pc/city/?ygo_no=35508&pg=1)
au PAY ふるさと納税：https://furusato.wowma.jp/231002/
ふるラボ：https://furusato.asahi.co.jp/city/detail/23100
一休.comふるさと納税：https://furusato.ikyu.com/city/100189
ふるぽ：https://furu-po.com/lg_list/chubu/aichi/231002
Amazonふるさと納税：https://www.amazon.co.jp/fmc/furusato?almBrandId=oOXbMNXnBg
JRE MALL：https://mall.jreast.co.jp/
※各種サイト内で「BLAZE or ブレイズ」と検索ください。一部ポータルサイトでは掲載時期が異なります。
※品切れの際はご容赦ください。
■6車種のふるさと納税返礼品ラインナップ
今回の採用で、ブレイズのふるさと納税返礼品は6車種に拡大。電動アシスト自転車『スタイル e-バイク』をはじめ、一般原付や、16歳以上なら免許不要で乗れる特定小型原付の電動バイク、電動キックボードなど、快適性・安全性・デザイン性を兼ね備えた多様な電動モビリティで、日常からレジャーまで幅広いニーズに応えます。
１.電動アシスト自転車：スタイル e-バイク（今回追加）
２.またがるタイプの特定原付 電動バイク：スマートEV 特定原付モデル
３.王道の特定原付電動キックボード：キックボードEV ライトモデル
４.立ち/座り乗り2WAY対応の特定原付電動キックボード：キックボードEV ベーシックモデル
５.簡単折りたたみ・車載/室内保管もOK：スマートEV
６.立ち/座り乗り2WAY対応：EVスクーター
■今後の展望
今後は3輪・4輪電動ミニカーなど他の商品も順次追加し、ふるさと納税返礼品ラインナップの拡充を目指しております。
ブレイズは、名古屋市の魅力発信と地域活性化に貢献しながら、脱炭素社会の実現に向けてSDGsの目標達成を推進してまいります。
株式会社 ブレイズ
弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。
代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)
＜名古屋本社＞
〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地
TEL ：052-414-5527
MAIL：center@blaze-inc.co.jp
【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/
【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/
【事業内容】
＜EVカンパニー＞
立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売
折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売
特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売
電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売
EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売
EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売
軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売