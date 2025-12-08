【2026福袋】新潮社「オリジナル文豪グッズ福袋」をヴィレヴァンオンライン限定で発売決定！

写真拡大 (全13枚)

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社新潮社より、大人気の「オリジナル文豪グッズ詰め合わせセット」が登場！
ヴィレッジヴァンガードオンライン限定で販売開始しました。


■新潮社「オリジナル文豪グッズ詰め合わせセット」 　　　　　　税込7,150円



Tシャツ含むオリジナル文豪グッズ5点のセット詰め＋特典をつけてお届け！


Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ、XLサイズの４種類展開です。



販売ページ :
https://vvstore.jp/feature/detail/22080

福袋の気になる「中身」はこちら！


- Tシャツ　　








- 木製キーホルダー　　








- マグカップ　　





- マスキングテープ　　



- 新潮社文庫ブックカバー　　



上記をランダムでセット詰めし、特典をつけてお届けします。



- 【特典】非売品 「HANDY NOTE」1冊



読書好き・文豪好きな方へのプレゼントにもオススメです。



是非この機会におひとついかがでしょうか。



※各サイズ、数に限りがございます。


※ヴィレッジヴァンガードオンラインストア限定の取り扱いとなります。




販売ページはこちら！ :
https://vvstore.jp/feature/detail/22080
ヴィレヴァンオンライン限定福袋特集！ :
https://vvstore.jp/feature/detail/22080
ヴィレヴァンオンラインストア限定福袋！まだまだいっぱいあります！店舗では出会えない素敵な出会い...ぜひこの機会に！




-----------------------------------
ヴィレッジヴァンガードオンライン
http://vvstore.jp/?utm_source=press
【X（旧twitter）】
https://twitter.com/vgvd
【Facebook】
http://www.facebook.com/VillageVanguardOnline
【instagram】
http://instagram.com/village_vanguard
---------------------------------