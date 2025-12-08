【2026福袋】新潮社「オリジナル文豪グッズ福袋」をヴィレヴァンオンライン限定で発売決定！
株式会社新潮社より、大人気の「オリジナル文豪グッズ詰め合わせセット」が登場！
販売ページ :
https://vvstore.jp/feature/detail/22080
- Tシャツ
- 木製キーホルダー
- マグカップ
- マスキングテープ
- 新潮社文庫ブックカバー
- 【特典】非売品 「HANDY NOTE」1冊
販売ページはこちら！ :
https://vvstore.jp/feature/detail/22080
ヴィレヴァンオンライン限定福袋特集！ :
https://vvstore.jp/feature/detail/22080
ヴィレヴァンオンラインストア限定福袋！まだまだいっぱいあります！店舗では出会えない素敵な出会い...ぜひこの機会に！
-----------------------------------
ヴィレッジヴァンガードオンライン限定で販売開始しました。
■新潮社「オリジナル文豪グッズ詰め合わせセット」 税込7,150円
Tシャツ含むオリジナル文豪グッズ5点のセット詰め＋特典をつけてお届け！
Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ、XLサイズの４種類展開です。
販売ページ :
https://vvstore.jp/feature/detail/22080
福袋の気になる「中身」はこちら！
上記をランダムでセット詰めし、特典をつけてお届けします。
読書好き・文豪好きな方へのプレゼントにもオススメです。
是非この機会におひとついかがでしょうか。
※各サイズ、数に限りがございます。
※ヴィレッジヴァンガードオンラインストア限定の取り扱いとなります。
-----------------------------------
---------------------------------