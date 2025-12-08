発売前重版！　経済本の新定番『経済ニュースのネタ帳2026-27』(著：DJ Nobby)

株式会社ハゴロモ

株式会社ハゴロモ（本社：東京都千代田区、代表取締役：橘壮太郎）は、2025年12月15日に発売する経済本『経済ニュースのネタ帳 2026-27』（著：DJ Nobby）について、Amazonでの予約や、書店からの注文が好調のため、発売日を待たずに重版を決定したことをお知らせいたします。

本書は、ラジオや音声メディアで大人気のラジオDJ×経済キャスターという異色のポジショニングの著者、DJ Nobby氏によるエンタメ感覚の経済本です。

DJ Nobby氏の持ち味である「難しいニュースもわかりやすく、おもしろく」は、音声から活字となっても健在で、予約開始時からリスナーのみなさんを中心に大きな反響をいただいておりました。

また、本書は2025年の主要ニュースを総ざらいした構成で、軽快な語り口による解説と、カジュアルなイラスト、デザインが特徴。

普段は読書から離れているビジネスパーソンや、就職活動中や来春に新社会人になる学生などの層にも話題となっています。



お陰様で予約開始後、注文が想定を上回り、初版部数を超える見込みとなったことから、今回の判断に至りました。

「経済ニュースのネタ帳」とは？

『経済ニュースのネタ帳 2026-27』は、2025年に起こった国内外の主要な政治・経済ニュースを、カジュアルにエンタメ感覚で理解できるようにまとめた経済本です。日本の動きだけでなく、日本を取り巻くグローバルな情勢までを網羅し、その年の世界をまるっと掴むことができる構成にしています。

その年の経済トピックスを振り返り、新たな年に備えるための年次シリーズとして毎年刊行していくことを予定しています。

取り上げるテーマは、トランプ政権の動向と関税政策、物価問題やコメ不足、戦争、NISAやiDeCoなどの投資関連、AI、中国の情勢など多岐にわたります。

イラストや図表を随所に配し、ニュースを“読む”だけでなく“見る”感覚で楽しめる、エンタメ性の高さに自信をもっております。

この特徴を生かし、就職活動中の学生や新社会人の方々にとって、経済知識を簡単に補完するための「駆け込み寺」的なポジションを確立することを狙っています。

商品概要

経済ニュースのネタ帳 2026-27

大人気経済キャスターDJ Nobbyのおもしろ解説! 世界の見え方がガラっと変わる! 世界情勢をつかんで波に乗れ!

（著）DJ Nobby

（イラスト）今井ヨージ

発売日：2025年12月15日

価格：1,600円（税抜き）

仕様：12.8 x 1.5 x 18.8 cm 256ページ

著者プロフィール

DJ Nobby

ラジオパーソナリティ・経済キャスター。兵庫県神戸市生まれ。小学生の頃からラジオパーソナリティに憧れ、高校１年生で地元FM局にてデビュー。大学卒業後はシティバンク銀行にて外国 為替ディーラーや信用リスク管理業務に従事。東京金融取引所、プルデンシャル生命保険などを経て独立。 音声配信プラットフォームVoicyにて10万人を超えるフォロワーにむけて、経済 ニュースを毎日配信中。



発売前重版は実は前著の絵本『コドモの大學１.お金ってなんだろう？』(さく：DJ Nobby え：さいとうかおり)に続き、2タイトル連続での快挙。

『コドモの大學 １.お金ってなんだろう？ ～お金の正体はやくそくだった～』

（さく：DJ Nobby、え：さいとうかおり）

上代：1,700円（税抜き）

仕様：263mm×207mm×7mm、 32ページ

重版にともない自社トークン買いも決定！

「FiNANCiE ハゴロモ書籍出版部」では書籍出版とトークンとを絡めた展開を駆使しており、重版などのイベントが発生した際には自社トークン買いを行う方針である旨も公表しております。 今回の重版にともない、方針通り自社トークン買いを行うことを決定致しました。

FiNANCiE ハゴロモ書籍出版部

https://financie.jp/users/hagoromo

その他資料

小売店様向け注文書ダウンロードはこちらから

https://www.hagoromo.com/business/item-shoseki/230-business/1627-2025-06-17-07-09-49.html

株式会社ハゴロモについて

社名：株式会社ハゴロモ

本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8

代表取締役：橘 壮太郎

・アーティストカレンダーの企画・制作・販売

・キャラクターグッズの企画・制作・販売 ・店舗資材の製造・管理・配送

・店舗セキュリティの提案・販売

・各種イベント企画

・書籍出版

設立：1967年（昭和42年）7月31日

■株式会社ハゴロモ

コーポレーションサイト《https://www.hagoromo.com/》

代表電話番号：03-6672-5615

■ハゴロモ＠オンライン X（旧Twitter）

@hagoromo_pr《https://x.com/hagoromo_pr》

■ハゴロモ書籍出版部 X（旧Twitter）

@hagoromoshoseki《https://x.com/hagoromoshoseki》

■ハゴロモ＠カレンダー部 X（旧Twitter）

＠hagoromo_cl《https://twitter.com/hagoromo_cl》

日々最新情報をお届け中！