【こどもの休日の過ごし方】冬の1dayキャンプ～うどん作り体験＆いちご狩り＆マス釣り編～

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、日帰りツアー「冬の1dayキャンプ～うどん作り体験＆いちご狩り＆マス釣り編(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1548)」を開催します。冬ならではの「食の体験」を一日で楽しめるプログラムです。自分でこねて作る“手打ちうどん”、旬の甘いいちごの収穫体験、そしてマス釣りまで、“自分の手でつくり・選び・味わう”ことができる盛りだくさんの内容です。自然への興味や食への関心を育むことができるツアーに是非ご参加ください。

■おすすめポイント

１．本格うどん作り！自分で作ったうどんをその場で食べる特別体験

うどん作りでは、生地を足で踏み、手でこねる工程まで本格的に体験します。現地スタッフが一つ一つ丁寧にサポートするため、初めてでも安心して取り組めます。自分で作ったうどんは昼食として味わえるため、達成感と美味しさがひとしおです。

２．旬の「いちご狩り」＆自分で釣ったマスを味わう贅沢な食体験！

冬に旬をむかえるいちご狩りでは、施設スタッフから「食べごろの見分け方」を教わりながら収穫体験を楽しめます。秩父の自然で育った甘いいちごを食べ放題で味わえるのも魅力です。また、釣り堀でマス釣りにも挑戦します。自分で釣ったマスをその場で焼いて食べられるため、お子様の満足度は抜群です。

３．移動負担が少なく安心！1つの施設で3つの体験が完結

目的地の「小松沢レジャー農園」では、うどん作り・いちご狩り・マス釣りのすべてを同じ施設内で体験できます。移動の負担が少ないため、低学年のお子様や未就学児でも安心して参加できます。

■冬の1dayキャンプ～うどん作り体験＆いちご狩り＆マス釣り編～ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/1/25 (日) 日帰り（申込締切日 2026/1/20(火)）

・対象：年長～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：埼玉県横瀬町「小松沢レジャー農園」

・食事：昼１回

・旅行代金：【年長・小学生】19,800円

※旅行代金に含まれるもの：交通費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員40名（最少催行人員10名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・交通手段：特急列車利用（池袋発）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1548

■スケジュール

8：00～9：00 池袋発（特急列車）横瀬



●うどん作り体験

●いちご狩り体験

●マス釣り



横瀬（特急列車）池袋着 17：00～18：00

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、冬ツアー（2025年12月～2026年２月）の申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS 冬のツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

- 会社概要

■株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田3-32-1大東ビル5F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：

子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

■株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：

「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp