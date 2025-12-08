【追加開催決定】舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』TBSチケット・ホリプロステージ会員限定イベント

株式会社ホリプロ

TBS赤坂ACTシアターにて絶賛上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。第一弾が11月に実施され、大盛況で終えた会員限定イベント「ワンドダンスレッスン」「マジック体験会」の追加開催が決定！本イベントは、本作の世界をさらに深く体験できる内容となっている。

前回のイベントの様子は、HP STAGE【舞台ハリポタ ガイド】youtubeチャンネルにて順次公開中！

https://www.youtube.com/shorts/hkEsVmxmIK0

【1月25日開催】覗いてみよう！魔法の裏側 ～マジック体験会～

イリュージョン＆マジック・ローカル・アソシエイトを務める水嶋ユウによる、魔法を体感できる特別イベントを開催します。魔法の原理を使ったマジックを実際に体験していただきます。

【実施日】2026年1月25日(日)17:00～（開場 16:45）

【場所】TBS赤坂ACTシアター

【所要時間】30分～45分

【参加対象】2026年1月のチケットを1枚以上ご購入いただいたTBSチケット・ホリプロステージ会員様

※チケット購入者ご本人様のみご応募頂けます。応募可能な参加人数は、ご購入いただいたチケット枚数が上限となります。お申込み時に同行者情報もご登録ください。登録後の変更は不可とさせていただきます。

※マジック体験会と公演来場者は同一の同行者でお願いいたします。

（例）2026年1月18日の公演チケットを4枚お持ちのお客様は、1月開催のマジック体験会に1～4名様で抽選にご応募頂けます。

【申込URL】チケットのお買い求め先により申込URLが異なります。

■TBSチケット会員 https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10191/enquete.do(https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10191/enquete.do)

■ホリプロステージ会員 https://forms.gle/jLSpEgKKGSRWhf6cA(https://forms.gle/jLSpEgKKGSRWhf6cA)

◇申込締切：2026年1月12日(月祝)23:59

◇当選発表日：2026年1月15日(木)中 ※当選者の方のみにメールにてご連絡いたします。

【2月8日開催】ワンドダンスを習得せよ！ ～ワンドダンスレッスン～

舞台出演キャストによる「ワンドダンス(魔法の杖ダンス)」のレッスンを開催します。劇中で繰り広げられる、魔法の杖を使ったダイナミックなダンスを、プロの指導のもとで習得できる貴重なチャンスです。第二弾はスコーピウス・マルフォイ役の大久保樹の参加が決定。みなさんと一緒にワンドダンスを習得します！

【参加キャスト】大久保 樹(スコーピウス・マルフォイ)、大竹 尚

【実施日】2026年2月8日(日)16:00～

【場所】 都内某所(江東区) ※当選者の方のみにメールにてご連絡いたします。

【所要時間】 約60分

【対象者】これまでに舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のチケットをご購入いただいたことがあるTBSチケット・ホリプロステージ会員の方

お子さま(6歳以上)のご参加も大歓迎です！

※チケット購入者ご本人様のみご応募頂けます。同行者様は1名までお申込み可能です。お申込み時に同行者情報もご登録ください。登録後の変更は不可とさせていただきます。

【申込URL】チケットのお買い求め先により申込URLが異なります。

■TBSチケット https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10191/enquete.do(https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/pc/event/10191/enquete.do)

■ホリプロステージ https://forms.gle/GdZXeo9L3A77TGcGA(https://forms.gle/GdZXeo9L3A77TGcGA)

◇申込締切：2026年1月25日(日)23:59

◇当選発表日：2026年1月29日(木)中 ※当選者の方のみにメールにてご連絡いたします。

【イベント共通注意事項】

※ご来場可能な方のみお申込みください。

※会場までの交通費・宿泊費などはお客様ご負担となります。

※やむを得ず本イベントが中止になった場合も、公演チケットの変更・払戻しはいたしかねます。また交通費など含め本イベントの補償もございません。

※応募者多数の場合、抽選となります。当落に関するお問い合わせには応じかねます。

※いかなる場合にも本権利の譲渡・売買はできません。

※当日の写真撮影 ならびに 録音は固くお断り申し上げます。

※イベントの模様は、後日公式サイト・SNSなどでご紹介する可能性があり、写真や映像に写り込む場合がございます。

※イベント開始後の途中入場はお断りする場合がございます。

※各イベント、ご購入者ご本人1名様1回のお申込みとさせて頂きます。一つのイベントに対して重複申込されると無効になります。

※当選された方は、同行者含む参加者全員のご本人確認をいたしますので写真付き身分証明書をご持参ください。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

■公演概要■

［日程］上演中～2026年12月27日(日)

［会場］TBS赤坂ACTシアター

［上演時間］3時間40分 ※休憩あり

【主催】TBS ホリプロ ATG Entertainment

【特別協賛】東海東京フィナンシャル・グループ

With thanks to TOHO

In association with John Gore Organization

【舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』公式Webサイト】

https://www.harrypotter-stage.jp

■あらすじ■

ハリー、ロン、ハーマイオニーが魔法界を救ってから19年後、

かつての暗闇の世を思わせる不穏な事件があいつぎ、人々を不安にさせていた。

魔法省で働くハリー・ポッターはいまや三人の子の父親。

今年ホグワーツ魔法魔術学校に入学する次男のアルバスは、英雄の家に生まれた自分の運命にあらがうように、父親に反抗的な態度を取る。幼い頃に両親を亡くしたハリーは、父親としてうまくふるまえず、関係を修復できずにいた。

そんな中、アルバスは魔法学校の入学式に向かうホグワーツ特急の車内で、偶然一人の少年と出会う。

彼は、父ハリーと犬猿の仲であるドラコ・マルフォイの息子、スコーピウスだった！

二人の出会いが引き金となり、暗闇による支配が、加速していく・・・。

■チケット情報■

［2026年4月公演分まで好評販売中］

［販売場所］

・TBSチケット：https://tickets.tbs.co.jp/harrypotteronstage/

・ホリプロステージ：https://horipro-stage.jp/stage/harrypotter/

※いずれも購入には事前の会員登録（無料）が必要 ほか、各プレイガイドでもお取扱いあり

チケットに関するお問い合わせ：ホリプロチケットセンター 03-3490-4949（平日AM11:00～PM6:00／定休日 土・日・祝）