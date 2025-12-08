【先着5社限定無償トライアル募集】全国330店舗展開のパーソナルジムかたぎり塾/法人向け健康経営サービスへ本格参入

caname株式会社写真はイメージ

パーソナルジム「かたぎり塾」を全国に展開するcaname株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤 健一郎、以下「当社」）は、2025年12月8日より、法人向け常駐型パーソナルストレッチサービス「ウェルストレッチ」を正式リリースいたしました。

サービスサイト:https://wellstretch.jp/

本サービスは、医師および理学療法士が監修したプログラムを、企業のオフィス内で「1枠15～20分」提供するものです。

先行導入企業では、予約枠に対する平均利用率が約90％（※）を記録。「使われない福利厚生」からの脱却と、従業員のプレゼンティーズム（健康課題による生産性低下）対策をサポートします。

パーソナルジムかたぎり塾の店舗数は2025年11月時点になります（オープン予定含む）

先着順で当社審査によって無償トライアルは決定致します

(※) 先行導入企業における予約枠に対する実際の稼働率平均となります

■ サービス開始の背景：形骸化する「健康経営」への課題解決

昨今、「人的資本経営」の注目度が高まる一方で、多くの企業が以下の課題を抱えています。

デスクワークによる長時間の座位は、姿勢の崩れや慢性的な身体の重さにつながります。これによる企業の経済損失（プレゼンティーズム）は、医療費以上に甚大であると言われています。

福利厚生の「利用率の低さ」 「ジム法人会員」や「外部マッサージ券」を導入しても、忙しい従業員は通う時間が取れず、一部の社員しか利用しないという課題がありました。

当社は、全国330店舗以上のパーソナルジム運営で培ったトレーナー育成ノウハウと、専門家（医師・理学療法士）監修の知見を活かし、「従業員が移動せず、着替えもせず、勤務時間内にリフレッシュできる」仕組みを開発しました。

■ 「ウェルストレッチ」4つの特徴。

オフィス会議室が「リカバリーステーション」に。移動時間ゼロで実施

１.専門トレーナーが折りたたみベッド持参で貴社オフィスへ訪問します。

会議室や休憩スペースの一角（畳一畳分）があれば実施可能。

従業員は移動の手間なく、仕事の合間の15～20分で施術を受けられます。

２. 【医師・理学療法士監修】身体への負担に配慮し満足度を追求したプログラム

リラクゼーションだけでなく、身体の「コンディション」に着目して設計されています。

解剖学に基づくアプローチ: 医師と理学療法士の監修のもと、姿勢や筋肉の構造に合わせたプログラムを開発。

３. 驚異の利用率約90％「社内コミュニケーション」の活性化にも寄与

先行導入企業では、開始直後から高い予約率を維持。「次は〇〇さんが受ける番ですね」といった会話が生まれ、部署を超えたコミュニケーションのきっかけにもなっています。福利厚生としての満足度が高く、継続率の向上にも寄与しています。

４. 「労働生産性」の向上へ

心身のリフレッシュで集中力をサポート身体の不調を抱えたまま働くことによる生産性低下（プレゼンティーズム）は、企業にとって見えない損失です。

業務の合間に脳と身体をリフレッシュさせることで、メリハリのある働き方を促進。

午後の集中力維持や、パフォーマンスの発揮をサポートします。

先行導入企業様にて実施した当社アンケート（従業員終了時アンケート）では、施術後の仕事の量・質といった自覚的なパフォーマンスについて「20％前後の向上が見られた」という回答結果が得られています。



■ 導入企業様の声（先行導入事例）

株式会社ナハト 様 （広告代理店 / スタッフ数約434名）

「アンケートで20%が『集中しやすくなった』と回答。予想を上回る反響」

「福利厚生を単なる制度にとどめず、事業の成長につなげたい」という想いから導入しました。結果として利用率は約90%を記録し、導入後のアンケートでは約20%のメンバーが『業務に集中しやすくなった』と回答するなど、生産性向上にも寄与しています。メンバーの心を掴む健康経営施策として手応えを感じています。

写真は当社取締役副社長佐藤（左）と株式会社ナハト経営管理本部本部長佐藤様(右）株式会社RYOMA 様（総合人材サービス / スタッフ数約50名）

「満足度93%、継続意向100%。組織のコミュニケーション活性化も実感」

運用の手間や形骸化を懸念し、これまで福利厚生の導入には慎重でした。しかし本サービスを導入したところ、従業員満足度が93%、継続利用意向が100%という非常に高い結果が得られました。社員同士で施術の話題が出るなど、組織のコミュニケーション活性化も実感しています。

■ サービス概要

写真は当社取締役副社長佐藤（右）と株式会社RYOMA代表取締役社長阿阪様

サービス名: 法人向け常駐型パーソナルストレッチ「ウェルストレッチ」

提供開始日: 2025年12月8日

提供エリア: 一都三県（順次拡大予定、詳細はお問い合わせください）

標準料金: 週1回（8時間/1h）訪問月4回プラン：月額200,000円（税別）～

※従業員数や訪問頻度、実施時間（1枠15分or20分）に応じて柔軟にカスタマイズ可能です。

※無償トライアル導入プランも限定でご用意しております。

■ その他の法人向けラインナップ

「ウェルストレッチ」に加え、以下のサービスも展開し、企業の健康課題を包括的にサポートします。

法人向け研修（健康セミナー） 医師・理学療法士監修の「座学＋実技」研修

45分～の枠で「疲労管理」「姿勢」「食事戦略」などを学び、ヘルスリテラシー向上を図ります。

かたぎり塾 法人回数券 かたぎり塾店舗を利用できる法人チケット

（現時点では一部の店舗のみとなります）リモートワーク中の社員や、自宅近くで運動したい社員のニーズに応えます。

■ 取締役 副社長 佐藤凌 コメント

「パーソナルジム『かたぎり塾』を通じて多くの方の健康に寄り添う中で、忙しいビジネスパーソンほど自分のケアを後回しにしてしまう現状を目の当たりにしてきました。 『ウェルストレッチ』は、企業が従業員の元へ健康を届けに行く、攻めの健康経営サービスです。日本の企業の生産性を、身体のケアから底上げしていく。その一助になれるよう、本事業を推進してまいります。」

■ 会社概要

会社名： caname株式会社

代表者： 代表取締役 伊藤 健一郎

所在地： 〒151-0071 東京都渋谷区本町4-12-7 泉西新宿ビル4F

設立： 2018年11月

資本金： 1,000万円

事業内容： パーソナルジム「かたぎり塾」の運営、法人向け健康サービスの提供

コーポレートサイト： https://caname.co.jp/

