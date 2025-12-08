ミュージカル『騎士団のヴェール』開催記念 名古屋周遊デジタルスタンプラリーの実施

ジオフラ株式会社

「テクノロジーとエンターテインメントの力で人の心を動かし、すべての場所に人が集まる理由をつくり、地域の未来を明るくする」をパーパスに掲げるジオフラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員CEO：尾崎 雄一、以下 ジオフラ）は、名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役社長：岩切 道郎 、以下 名鉄観光）とともに、283プロダクション所属のアイドルユニットであるアンティーカ出演のミュージカル公演『283 Production MUSICAL Performance 騎士団のヴェール - Veil of Order -』開催を記念し、名古屋市内10か所を巡るデジタルスタンプラリー『騎士団のヴェール デジタルスタンプラリー』を共同開催いたします。

名古屋のまちを周遊し、五感を通じてアイドルたちの実在感を感じながら、地域経済の発展にも寄与

本企画では、参加者がおでかけエンタメアプリ「プラリー」を使って名古屋のまちを周遊しながら、対象スポットにチェックインし、地域経済の発展や地域活性化を促すという要素に加え、アイドルユニット「アンティーカ」5名によるオリジナルのバックグラウンドストーリー（全10種）をミュージカルが開催される名古屋のまちなかで実際に聴くことができるという、アンティーカたちの実在感を五感で感じられるような施策となっています。ジオフラは「移動の中に発見と感動をつくる」という取り組みを各地で行っていますが、今回も現地に行って、まちを周遊し、そこでしか得ることができない経験や価値を得るという、移動にまつわる新たな価値を創造していくことを目指します。

撮り下ろしビジュアルを用いたオリジナルグッズ

デジタルスタンプラリー全10か所をコンプリートすると、特典としてカプセルトイ「プラポン」を1回無料で引くことができるチケットが付与されます。「プラポン」の景品には、全125種類（※封入されているプチカ5枚の組み合わせは計25パターン）のオリジナルイラストを用いたトレーディングカードをご用意しています。またジオフラが運営するオンラインECサイト「プラリーモール」では撮り下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズの受注販売も実施します。

『騎士団のヴェール デジタルスタンプラリー』イベント概要

実施期間：2025年12月19日（金）～ 2026年1月18日（日）

参加方法：おでかけエンタメアプリ「プラリー」をダウンロードしてご参加ください。デジタルスタンプラリーは無料で実施いただけます。

イベント内容：

- スタンプラリースポット（全10か所）にチェックインすると、アンティーカ5人による各スポット事に異なる内容の「バックグラウンドストーリー」(全10種) を視聴することができます。- - バックグラウンドストーリー視聴可能期間：2026年2月18日まで- スタンプラリースポット（全10か所）へのチェックインをコンプリートすると、オリジナルイラストを用いたトレーディングカードが当たるカプセルトイ「プラポン」の1回無料チケットをプレゼント- - オリジナルイラスト：アンティーカ（月岡恋鐘、田中摩美々、白瀬咲耶、三峰結華、幽谷霧子）シーズ（七草にちか、緋田美琴）、コメティック（斑鳩ルカ、鈴木羽那、郁田はるき）

さらに、

プラポンについて

- 5か所チェックイン達成、10か所チェックイン達成- - 限定グッズに応募できる応募券をそれぞれ1枚付与（お一人様最大2枚）- 抽選で5名様に「アンティーカのサイン入りキャラファイングラフ」をプレゼント

デジタルスタンプラリーのスポット全10か所を達成することでカプセルトイ「プラポン」を1回回すことができるチケットが付与されるのに加え、 有償（1回500円（税込））でも回すことができます。

プラポン設置場所・利用可能時間：

・名鉄観光サービス 金山駅旅行センター（金山駅 名鉄中央改札横）

2025年12月27日(土)～1月18日(日) 10:00～18:00（18:30で完全閉店）

・Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2025年12月27日(土)～12月28日(日)

※利用可能時間の詳細は特設サイトをご確認ください

プラリーモール限定グッズ（オンライン受注販売）

本イベント期間中、プラリーモールでは撮り下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズの受注販売を実施します。

ラインナップ（全て撮り下ろし）

- 等身大タペストリー（全5種）- B2タペストリー（全5種）- ビッグタオル（全5種）- アクリルスタンド（全5種）- トレーディング缶バッジ（全5種）

※受注開始：2025年12月19日（金）正午 12:00~

※プラリーモール（URL：https://mall.prally.com/）で販売

■特設サイト

URL：https://www.mwt.co.jp/kokunai/chiiki/localtour/welcome-to-nagoya2025/

※イベント参加方法・デジタルスタンプラリーチェックインスポット一覧・限定グッズに関する詳細をご確認いただけます。

おでかけエンタメアプリ「プラリー」について

「プラリー」は、毎日の移動をもっと楽しくする、おでかけエンタテイメントプラットフォームです。日常の移動やスポットへのチェックイン、デジタルスタンプラリーなど、ロケーションに紐づいたイベントを達成することで、ポイントが貯まります。アプリ上で展開される地図には、日常生活で訪れることの多い駅や公園、店舗、また近所の歴史や文化を感じられるモニュメントなどもチェックインスポットとして設定されていて、毎日の生活の中でちいさな発見やきずきを見つけることもできます。

ジオフラ株式会社について

ジオフラは、「Moving Entertainment すべての移動を、新しい発見と感動に。」を掲げ、 「移動」が生み出す経済効果を最大化し、地域の持続的な発展に寄与したいと考え、2023年3月に創業しました。テクノロジーとエンターテインメントの力で人の心を動かし、すべての場所に人が集まる理由をつくり、地域の未来を明るくするというパーパスのもと、すべての移動が新しい発見と感動に変わる世界をつくり、デジタル体験とリアル体験の融合で、新しい価値を生み出し続けるというビジョンを掲げています。これまで多くの地方自治体や法人・企業とのコラボレーションを実施し、地域における人の移動を活性化させ、実際に足を運び、そこでしか得ることのできない価値を創造することで、日本経済、地方経済、地域経済の発展に貢献しています。

・社 名：ジオフラ株式会社

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員CEO 尾崎 雄一

・本 社：東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

・事 業：フィジカル空間における人流を活性化させるプロダクトの企画・開発、地方創生に係る事業

・H P：https://corp.geofla.com/

※ THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.