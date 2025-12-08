SNS総フォロワー240万人超、VAZ所属インフルエンサー「おさき」YouTubeチャンネル登録者数100万人を突破

株式会社VAZ

株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社⾧：谷鉄也）は、所属インフルエンサー「おさき」が運営するYouTubeチャンネル「おさき日記」が、チャンネル登録者数100万人を突破したことをお知らせいたします。日々の暮らしのワンシーンをそのまま切り取った動画が多くの方に親しまれ、このたび大きな節目を迎えました。

「おさき日記」では、寝起きでのディズニー準備、家族での鑑賞会、姉妹・兄弟とのちょっとしたドッキリ企画など、"まるで友達の家に遊びに来たような感覚"で楽しめる動画が人気です。これまでに投稿された動画は700本以上にのぼり、チャンネルは家族視聴でも楽しめるコンテンツとして成長し続けています。

YouTube・TikTok・Instagramを中心にSNS総フォロワー数は240万人を超え、オンライン・オフライン問わず活動の幅を広げています。今回のチャンネル登録者数100万人突破は、7年間にわたって積み重ねてきた発信が、多くの方に受け止めていただけた証とも言える大切な節目となりました。

おさきからのコメント

おさき日記チャンネル登録者が100万人を突破しました!!いつも支えてくれてる皆さん本当にありがとうございます!

動画を投稿し始めて7年くらい経って、正直ここまで続けられるとも思ってなかったし、こんなにたくさんの人に見てもらえるとも思っていなかったので、100万人という数字に本当に驚いています。

これからも自分らしく、ありのままの姿を発信してみんなが楽しいって思ってくれるような動画を届けていきたいです!

ファンの皆さん!いつも応援してくれて、本当にありがとうございます。ここまで楽しく続けてこられたのはみんなのおかげです!これからも「おさき日記」をよろしくお願いします!

「おさき日記」人気動画3選

YouTube制限時間30分で準備!寝起き爆速ディズニー準備!

再生数:129万回(2025年12月時点)

https://youtu.be/Gb2k-PnX8GE

You Tube姉妹で弟が参加してる今日好き鑑賞会したら、まさかの展開すぎて全員大号泣・・・?

再生数:76万回(2025年12月時点)

https://youtu.be/Pu5Hy6vzKD0

You Tube約1年分ぶりに妹のスマホの中身抜き打ちチェックしたら、中身面白すぎて腹筋崩壊案件www

再生数:67万回(2025年12月時点)

https://youtu.be/OS-aZorTS8E

▼YouTube Shorts▼

みんなの電車あるあるコメント欄でおしえて

再生数：288万回（2025年12月時点）

https://youtube.com/shorts/sRfHtvyYHqM?feature=share

今日好きオタクの妹が兄が今日好きに参加するのを知った時の反応が・・・

再生数：335万回（2025年12月時点）

https://youtube.com/shorts/wJUzcUC4YnA?feature=share

海外で流行ってるカップルチャレンジ弟とやってみたら…

再生数：523万回（2025年12月時点）

https://youtube.com/shorts/c8sN1AIV8-Q?feature=share

クリエイタープロフィール

2006年10月31日生まれ、東京都出身。SNS総フォロワー数240万人超えのトップインフルエンサー。自身のYouTubeチャンネル『おさき日記』は、家族との日常や等身大の姿を届ける動画で人気を集め、登録者数100万人(2025年12月時点)を突破。肩ひじ張らない自然体の発信がZ世代を中心に支持されている。

最近はSNSやYouTubeだけにとどまらず、アパレルブランド「Poly Jam」のプロデュースやランウェイモデルなど多方面で活躍中。

YouTube：https://www.youtube.com/@osakinikki

TikTok：https://www.tiktok.com/@osaki_tiktok

instagram：https://www.instagram.com/sakichanman_you/

X（旧Twitter）：https://x.com/tiktok_osaki

【会社概要】

会 社 名： 株式会社VAZ

代 表 者： 谷 鉄也

所 在 地： 東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル2F

事業内容： ソーシャルメディアマーケティング事業 プロダクションコンテンツ事業 メディアプラットフォーム事業

URL : https://vaz.co.jp/