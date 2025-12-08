新経営体制のお知らせ：藤井英雄氏（元出前館代表取締役社長CEO）が社外取締役、関口学氏（元ラルク取締役）が社外監査役にそれぞれ就任

株式会社アイデアログ

【新経営体制】

代表取締役（CEO）：大野 敦之

取締役（CFO）：堅田 英希

取締役（CTO）：松川 徹

取締役：森山賢一

社外取締役：藤井 英雄（新任）

社外監査役：関口 学（新任）

社外取締役：藤井英雄氏

【プロフィール】

1976年生まれ、北海道出身。新卒で大手小売チェーンやIT企業などを経て、2006年楽天株式会社に入社。札幌支社立ち上げ、海外戦略等を担当後、楽天マート副社長に就任。その後、LINE株式会社にコマース事業責任者として入社し、執行役員に就任。2020年には株式会社出前館代表取締役に就任し、4年間で売上66億から504億円への事業成長を実現。現在は不動産会社を経営をしながら、複数のベンチャー企業を支援。

【藤井氏よりコメント】

コロナ渦でリモートの勤務や会議、飲み会などもスタンダートになりましたが、今改めて企業を中心にリアルコミュニケーションの必要性が見直されていると思います。そのような環境下で当社の「会場ベストサーチ」も高いニーズがあり、このプラットフォームを通して世の中にリアルなコミュニケーションの重要性を伝えていきたいです。

社外監査役：関口学氏

1978年生まれ、埼玉県出身。新卒にてサンデン株式会社に入社し、経理・経営企画に従事。2007年株式会社ジャスダック証券取引所（現 東証）に入社し、上場審査部での新規上場審査等に従事。2011年から有限責任あずさ監査法人で監査やIPO支援に従事（2013年公認会計士登録）。2013年、IPOコンサルティング会社の株式会社ラルクに入社。取締役に就任し、数多くのベンチャー企業のIPO支援に携わる。現在は株式会社インサイト・シェアーズ代表取締役。

【関口氏よりコメント】

「仲間に愛される会社をつくる」という企業ビジョンと、そのもとで育まれてきた企業文化に、私も深く共感しています。当社が今後さらに発展していく過程において、公認会計士/中小企業診断士として多くの成長企業に関与してきた経験を活かし、成長ステージに応じた管理体制とガバナンスの整備に貢献してまいります。

代表取締役大野敦之より

新型コロナによる経営危機を通して、強い経営体制をつくる必要性を強く感じてきました。楽天、LINE、出前館で「攻めの実績」を持つ藤井氏と、ジャスダック証券取引所、あずさ監査法人、IPOコンサル会社（ラルク）で「守りの実績」を持つ関口氏が仲間に加わったことで、今以上に大きな成長ができると確信しています。

実績のあるお二人が、私のラブコールに応えていただけたこと、改めて感謝致します。

売上規模・従業員数が増え、ステージが変わるごとに「経営の壁」があると言われています。お二人の力を借りながら、各ステージに待ち構える「経営の壁」をスムーズに突破し、業界を代表する企業になるのはもちろん、企業ビジョン「仲間に愛される会社をつくる」の実現に向けて努力を続けていきます。

■株式会社アイデアログについて

株式会社アイデアログは「仲間に愛される会社をつくる」という企業ビジョンの元、メディアDX事業、マーケティングDX事業を運営。宴会・イベント業界の会場探しを便利にする「会場ベストサーチ」、レンタルスペース探しを便利にする「スペなび」、ロングテールSEOの対策ページを生成する「LPクラフト」を柱に、事業拡大を進めています。

【会社概要】

社名：株式会社アイデアログ

所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-12 THE HILLS HONGO 5階

代表取締役：大野 敦之

設立：2013年1月29日

事業内容

・メディアDX事業（会場ベストサーチ／スペなび）

・マーケティングDX事業（LPクラフト）

HP：https://idealog.co.jp

会場ベストサーチ：https://kaijosearch.com/

スペなび：https://supenavi.com/

LPクラフト：https://lp-craft.biz/

【本件の問い合わせ先】

問合せ先：株式会社アイデアログ

管理部：堅田宛

https://idealog.co.jp/contact