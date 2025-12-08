paylight cashlessの決済手数料の料率を1.00％~に変更
株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「SCOグループ」）は、2026年1月16日（金）よりpaylight cashlessの端末クレジットカード決済手数料を1.00％~に引き下げます。あわせて、これまで月2回であった支払いサイクルを「月1回（毎月末日締め、翌月末日支払い）」に変更いたします。
本改定で、より多くの歯科医院さまにキャッシュレス決済として「paylight cashless」を導入いただき、患者さまのお支払いの選択肢を広げてまいります。これにより、歯科医院に通いやすい環境づくりを推進し、「歯科医院に通いやすくする」未来の実現につなげてまいります。
■概要（※既に加盟いただいている歯科医院様へは順次ご案内をいたします。）
１）決済手数料の変更事項
（１）対象加盟店
paylight cashlessの歯科医院加盟店
※端末クレジットカード決済手数料のみが対象
※すべての加盟店様に一斉で適用となるため、手続きは不要となります
（２）変更内容
端末クレジットカード決済手数料：1.00%~ に変更
（３）適用開始日
2026年1月16日（金）利用分より適用
２）支払いサイクルの変更事項
（１）対象加盟店さま
paylight cashlessの全加盟店
※端末決済およびスマート決済（オンライン決済）どちらも対象となります
（２）変更後
月1回
※毎月末日締め → 翌月末日支払い
※お振込日が金融機関休業日の場合、前営業日のお振込となります。
（３）適用開始日
2026年1月16日（金）利用分より適用
◼︎SCOグループについて
SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さまのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。
■会社概要
社名： 株式会社SCOグループ
ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。
本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F
設立： 2013年3月22日
代表： 代表取締役会長 玉井 雄介
事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業
HP： https://www.scogr.co.jp/
公式X：https://twitter.com/sco_official_jp
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/
Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/