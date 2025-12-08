音楽が呼び起こす　あの頃の記憶で心の健康を育む、新しいプロジェクト

株式会社アプロ

音楽が呼び起こすあの頃の記憶で、心の健康を育む、新しいライブプロジェクトが始動

2026年2月14日(土)‧15日(日)の2日間、久留米シティプラザにて、世代を超えて愛される名曲と

今を生きるアーティストの歌声をつなぐライブ企画 「THE MUSIC MEMORY Vol.1」 を開催いたします。

本プロジェクトは「音楽で青春を彩った記憶を呼び起こし、心の健康をサポートす ることを

目的として立ち上げました。誰もが人生のどこかで経験した忘れられない音楽。

音楽体験の力で感情が豊かになり、 脳の活性化やストレス軽減に繋げるきっかけを作りたい

そんな新しいエンターテインメントの形を、ここ久留米から発信します。

⸻

■ 出演者(50音順)

2026年2月14日(土)公演

‧増田惠子 ・ 松崎しげる ・ 竜馬(ヴァイオリニスト) and more...

2026年2月15日(日)公演

・ 尾崎裕哉 ・ 夏川りみ ・ 松崎しげる ・ 竜馬(ヴァイオリニスト)

■ バンドメンバー

ヴァイオリン:竜馬 キーボード:宗本康兵(2月14日)/清野雄翔(2月15日)

ギター:渡辺裕太ベース:安達貴史パーカッション:松本智也

■ 公演概要

●日時 2026年2月14日(土)開場16:00/開演16:30/終演19:00予定

2026年2月15日(日)開場16:00/開演16:30/終演19:00予定

●チケット情報

全席指定 9,500円(税込)

各プレイガイドにて１２/8 (月)より各種プレイガイドにて先行予約受付中

ローソンチケット：84303 https://l-tike.com/the-music-memory/

チケットぴあ ：315-874 https://w.pia.jp/t/musicmemory/

イープラス ：https://eplus.jp/the_music_memory/

一般発売:2026年1月16日(土)10:00～

【注意事項】

■希望アーティトの出演する公演日を必ず御確認の上お申し込み下さい。

■出演者の都合により変更になる場合がございます。出演者の変更に伴うキャンセル、払い戻しはいたしかねますので、予めご了承下さい。

■イベント専用駐車場はございません。公共の交通機関をご利用下さい。

■購入されたチケットの転売（ネットオークションへの出品、定価以上での売買等も含む）、及びそれを試みる行為は契約違反です。転売されたチケットは無効となり、ご入場をお断りいたしますので、予めご了承下さい。

詳細はコチラから↓↓↓

https://apro-fukuoka.jp

【チケットに関するお問い合わせ】

キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp

■ 主催‧企画制作

THE MUSIC MEMORY Vol.1 製作委員会

■ 公演に関するお問い合わせ

株式会社アプロ ０９４２－２７－8955 (11：００～17：00土日、祝休)