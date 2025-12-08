音楽が呼び起こす　あの頃の記憶で心の健康を育む、新しいプロジェクト

株式会社アプロ




音楽が呼び起こすあの頃の記憶で、心の健康を育む、新しいライブプロジェクトが始動


2026年2月14日(土)‧15日(日)の2日間、久留米シティプラザにて、世代を超えて愛される名曲と


今を生きるアーティストの歌声をつなぐライブ企画 「THE MUSIC MEMORY Vol.1」 を開催いたします。


本プロジェクトは「音楽で青春を彩った記憶を呼び起こし、心の健康をサポートす ることを


目的として立ち上げました。誰もが人生のどこかで経験した忘れられない音楽。


音楽体験の力で感情が豊かになり、 脳の活性化やストレス軽減に繋げるきっかけを作りたい


そんな新しいエンターテインメントの形を、ここ久留米から発信します。



■ 出演者(50音順)
2026年2月14日(土)公演


‧増田惠子　・ 松崎しげる　・ 竜馬(ヴァイオリニスト) 　and more...


2026年2月15日(日)公演


・ 尾崎裕哉　・ 夏川りみ　・ 松崎しげる　・ 竜馬(ヴァイオリニスト)



■ バンドメンバー
ヴァイオリン:竜馬 キーボード:宗本康兵(2月14日)/清野雄翔(2月15日)


ギター:渡辺裕太ベース:安達貴史パーカッション:松本智也


■ 公演概要
●日時 2026年2月14日(土)開場16:00/開演16:30/終演19:00予定


2026年2月15日(日)開場16:00/開演16:30/終演19:00予定



●チケット情報
全席指定 9,500円(税込)


各プレイガイドにて１２/8 (月)より各種プレイガイドにて先行予約受付中　


ローソンチケット：84303 https://l-tike.com/the-music-memory/


チケットぴあ　　：315-874 https://w.pia.jp/t/musicmemory/


イープラス　　　 ：https://eplus.jp/the_music_memory/


一般発売:2026年1月16日(土)10:00～


【注意事項】


■希望アーティトの出演する公演日を必ず御確認の上お申し込み下さい。


■出演者の都合により変更になる場合がございます。出演者の変更に伴うキャンセル、払い戻しはいたしかねますので、予めご了承下さい。


■イベント専用駐車場はございません。公共の交通機関をご利用下さい。


■購入されたチケットの転売（ネットオークションへの出品、定価以上での売買等も含む）、及びそれを試みる行為は契約違反です。転売されたチケットは無効となり、ご入場をお断りいたしますので、予めご了承下さい。


詳細はコチラから↓↓↓


https://apro-fukuoka.jp


【チケットに関するお問い合わせ】


キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp


■ 主催‧企画制作
THE MUSIC MEMORY Vol.1 製作委員会


■ 公演に関するお問い合わせ　　


　株式会社アプロ　０９４２－２７－8955　(11：００～17：00土日、祝休)