Rockon Social Club ×WOWOW 3カ月連続特集　最新ツアー『FOREVER CALLING -Still Rockin’-』から横浜公演をWOWOWで2月に放送・配信決定！

株式会社WOWOW

豪華アーティストとのコラボアルバムをリリースしたRockon Social Club。最新ライブツアーをはじめ彼らの白熱のステージをお送りする3カ月連続特集！

1988年にデビューし、ロックバンドとして一世を風靡した男闘呼組。1993年の活動休止後、2022年に期間限定で奇跡の復活を遂げた彼らだが、その男闘呼組を中心に、寺岡呼人プロデュースのもと結成されたのがRockon Social Clubだ。2023年3月にファーストアルバム『1988』をリリース、2025年11月には豪華アーティストたちとのコラボレーションアルバム『THE SHOW MAN』を発表し大きな話題を呼んだ。

そんな彼らが2024年に行なった初の武道館ライブ、2025年9月からスタートした最新ライブツアーなどをまとめたRockon Social Club3カ月連続特集をお届けする。今も変わらぬ熱いロックスピリットを胸に疾走を続ける彼らの、魂のこもったステージをお見逃しなく！

＜番組情報＞

Rockon Social Club ×WOWOW 3カ月連続特集(https://www.wowow.co.jp/music/rockonsocialclub/)

Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin’-(https://www.wowow.co.jp/music/rockonsocialclub/)

2026年2月放送・配信予定

※WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり

コラボレーションアルバム『THE SHOW MAN』を携え12月24日、25日に行なわれるRockon Social ClubのライブをWOWOW初放送・配信！

1988年にデビューし、バンドとしての鮮烈な印象とともに輝かしい足跡を刻み込んだ男闘呼組。2022年に期間限定として29年ぶりの復活を遂げた際は大きな反響を集めた。そんな男闘呼組のメンバーを中心に、寺岡呼人プロデュースのもと誕生したバンド、Rockon Social ClubのライブがWOWOWに初登場！

11月に、堺正章、野村義男、大友康平、MISIAなどさまざまなアーティストとコラボしたアルバム『THE SHOW MAN』を発表したRockon Social Clubは、9月からスタートした全国ツアー「Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin’-」を展開中。横浜BUNTAIで行われる2日間の模様をミックスし、1つのライブプログラムとしてお届けする。変わらない骨太なサウンド、年齢を重ねてさらに磨き上げられたロック・スピリットに満ちた熱いステージは必見！年末の「第76回NHK紅白歌合戦」の特別企画への出演も決定しており、以前にも増してアグレッシブな活動が続く彼ら。色あせないそのロック魂を肌で感じていただきたい。

出演：Rockon Social Club

収録日：2025年12月24日、25日

収録場所：神奈川 横浜BUNTAI

ROCKON SOCIAL CLUB RELOADED TOUR 2024 SUMMER OF LOVE(https://www.wowow.co.jp/music/rockonsocialclub/)

2026年3月放送・配信予定

※WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり

2024年7月から全30公演に及ぶ全国ツアーを行なったRockon Social Club。その中から、彼らにとって初の日本武道館公演の模様を放送・配信！

出演：Rockon Social Club

収録日：2024年9月13日

収録場所：東京 日本武道館

NARITA THOMAS SIMPSON BIG BAND BEAT CHRISTMAS FANTASY(https://www.wowow.co.jp/music/rockonsocialclub/)

2026年4月放送・配信予定

※WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり

Rockon Social Clubと堺正章をゲストに迎え、2024年のクリスマスに行なわれたNARITA THOMAS SIMPSONのツアー最終公演。

出演：NARITA THOMAS SIMPSON

収録日：2024年12月25日

収録場所：神奈川 横浜BUNTAI

＜番組サイト＞

https://www.wowow.co.jp/music/rockonsocialclub/