「うさぽよ」が待望のLINE絵文字に初登場！『うさぽよ vol.1』2025年12月8日（月）17時より販売開始

株式会社HJ

SNSで話題の令和のギャルキャラクター「うさぽよ」のLINE絵文字スタンプ『うさぽよ vol.1』を、2025年12月8日（月）17時より「LINE STORE」にて販売開始したことをお知らせいたします。

■LINE絵文字『うさぽよ vol.1』販売概要

「うさぽよ」は前回LINEスタンプを初リリースし、好評を博しました。今回は、キャラクターの豊かな表情を手軽にメッセージに添えられる“LINE絵文字”として、満を持しての初登場となります。

本絵文字は、「うさぽよ」「ぶたたん」「ぺんたむ」「ねこぴ」の4人の豊かな表情やアイコンをモチーフにした全28種類で構成されています。文字の前後や単独で使えるデザインで、トーク画面をよりカラフルで楽しく彩ります。

■GIFスタンプ＆お正月スタンプも続々登場

- 購入方法LINE STORE または LINEアプリ内絵文字ショップ- LINE絵文字スタンプ『うさぽよ vol.1』/ 1点 170円（税込）または 70LINEコイン- LINE STOREhttps://line.me/S/emoji/?id=6930df95f014b17cffc29c1b

「うさぽよ」は、LINE絵文字のリリースに加え、Instagramで使えるGIFスタンプや期間限定お正月スタンプのリリースも予定している。

１. Instagram GIFスタンプ

ストーリーズ投稿やDMで使用可能なGIFスタンプ（全16種類）を公開しました。キャラクター達が動き回るポップで楽しいGIFスタンプは、日常のSNS投稿をより鮮やかにしてくれます。

〈使用方法〉

Instagramのストーリーズ投稿やDMにて、GIF検索欄で『usapoyo』と検索することで、動くスタンプとして使用可能です。

２.年末年始に向けたLINEスタンプ販売予定

2025年12月29日（月）より、年末年始の挨拶にも使える「お正月スタンプ」の販売を予定しています（2026年3月31日（火）までの期間限定）。

■「うさぽよ」とは

アニマルギャル4人組で構成されるぎゃるサー「ひっぷしぇいく」は、個性的なメンバーが集まり、誰より青春することを目指して活動しています。うさぎの主人公「うさぽよ」を中心に、「ぶたたん」「ぺんたむ」「ねこぴ」が笑って泣いて、時に世の中に噛みつく、ギャルの感性でぶった斬るキャラクターとして、若年層を中心に人気を集めています。公式SNSでは、「心に響くうさぽよたちのギャルマインド」や、最新のコラボレーション情報を配信中です。

笑って泣いて、時に世の中に噛みつく、ギャルの感性でぶった斬る令和のガールズショートアニメとして、若年層を中心に人気を集めています。

〈公式SNSアカウントはこちら〉

Instagram： https://www.instagram.com/usapoyo_gal/

TikTok：https://www.tiktok.com/@usapoyo_gal

X (旧 Twitter)：https://x.com/usapoyo_gal

■KOGYARUコラボが話題沸騰中！

「うさぽよ」は、小学生ギャル雑誌「KOGYARU」とのコラボレーションを実施し、雑誌の一面にも取り上げられた。また、KOGYARUメンバーが声優を担当したアニメーションを公式SNSにて「心に響くうさぽよたちのギャルマインド」や、最新のコラボレーション情報を配信中です。コラボアニメは毎週水曜日・金曜日に配信しており、キャラクターへの注目度が急上昇しています。

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

Email：press@hj-co.com

URL：https://hj-s.co.jp/