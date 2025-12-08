Lypo-Cから、国際的アンチドーピング認証を取得した新製品「Lypo-C for SPORTS（C+D 30包入）」が登場。アスリートの安全と挑戦を支える取り組みも展開。

株式会社スピック

株式会社スピック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：芝田 崇行）は、「未来の健康を、つくる。」という理念のもと、スポーツを通じた健康づくりとアスリートの日々の挑戦を応援しています。

このたび、リポ・カプセル ビタミンCに続き、リポ・カプセル ビタミンC+Dも国際的アンチドーピング認証であるインフォームドスポーツを取得し、「Lypo-C for SPORTS（C+D 30包入）」として、2025年12月8日（月）12:00より販売を開始いたしました。

近年、アスリートからは「季節ごとの体調管理」「日差しを浴びにくい環境でのトレーニング」「屋内競技ならではのコンディション維持」といった課題に対応するため、ビタミンDを摂取している（摂取したい）という声が多く寄せられていました。

ビタミンDは、免疫ケアや骨の健康サポートはもちろん、パフォーマンス維持の基盤となる栄養素であり、ビタミンCと組み合わせることで“回復”と“維持”の両面をサポートできる点が、ドクターからも高く評価されています。

こうした声を受け、「アスリートが日々安心して摂れるものを届けたい」という想いのもと、リポ・カプセル ビタミンC+Dでもインフォームドスポーツ認証を取得し、正式に「Lypo-C for SPORTS」のラインナップへ加える運びとなりました。

Lypo-C Vitamin C+Dをご愛飲いただいているサッカー日本代表 - 中村敬斗選手よりコメントをいただきました

Lypo-C Vitamin C+Dは「心も体もケアしてくれる大切な相棒」という存在です。

チーム内で感染症が流行ると、それをどうしても避けられず、パフォーマンスの波が多くなり悩んでいたところ、知人から勧めてもらったことをきっかけに飲み始めました。

専属シェフによる食事管理と、欠かさず飲むC+Dで、自分の調子を整えることが出来ています。

ビタミンCは、健康維持や季節の変わり目のケアに役立っていると感じています。屋外で過ごす時間が長いので、日差しが強い季節のケアにも心強い存在です。

もう一つのビタミンDは、日々のコンディションサポートになってくれています。フランスの秋冬は日照時間が短くなり、快晴の日は滅多になく、毎日が寒くて薄暗いような気候です。

日本のように日光を浴びて生活することが難しいため、特に冬の期間はビタミンDが欠かせません。

僕は空腹時に、Lypo-C Vitamin Cを２包・Vitamin C+Dを２包の計4包、朝昼夕寝る前に飲みます。

コンディションが崩れそうに感じた時は、いつもより1～2包多めに飲むようにしています。

Lypo-C Vitamin C+Dがインフォームドスポーツを取得したことで、これからも安心して飲み続けられます。

「未来の健康を、スポーツでつくる。」という挑戦

サッカー日本代表 - 中村敬斗選手

スピックはこれまで、医療・美容の現場で活躍する専門家とともに、体の内外から健康を支える製品開発に取り組んできました。

そして今、次なる挑戦として掲げるのが「未来の健康を、スポーツでつくる。」という新たなビジョンです。

近年、スポーツは競技や勝敗だけでなく、“スポーツ＝健康づくり”という新しい価値観が広がり、社会全体のウェルネス意識を高める文化として進化しています。

スピックは、このウェルネス社会におけるスポーツの役割に注目し、競技者だけでなく、日常的に運動を楽しむすべての人が、スポーツを通して未来の健康をつくることを目指しています。

インフォームドスポーツ認証取得の背景

スポーツ界では、意図しないドーピングによって選手生命が脅かされるケースも少なくありません。特に、ジュニアアスリートやその保護者にとって「安全性」は最も大切な判断基準です。

スピックは、こうした業界課題に向き合い、世界水準のアンチドーピング認証である「インフォームドスポーツ」を取得しました。「Lypo-C for SPORTS」は、すべての世代のアスリートが安心して摂取できる品質設計を実現しています。

さらにジュニアアスリートに対しては、競技レベルに関わらず、国際基準の“アンチ・ドーピングの安全教育”が求められています。本製品は、その意識向上にも貢献することを目指しています。

こうした教育を広げていくことは、日本のスポーツ界の未来を守るための重要な取り組みでもあります。

ウェルネスパートナーシップについて

スピックでは、「Lypo-C for SPORTS」（リポ・カプセルシリーズのインフォームドスポーツ取得商品）をはじめとしたサプリメントの提供や、当社提携クリニック・ジムでの血液検査による栄養解析や、パーソナルトレーナーによる運動指導を組み合わせた総合的なコンディショニングサポートを行っています。

アスリートやスポーツチーム・団体の、日々の挑戦と長期的な健康づくりをサポートします。

未来の健康をスポーツでつくっていくという私たちの想いに共感し、共に歩んでいただける新たなパートナーとの出会いを心より楽しみにしております。

契約やサポート内容に関するご相談は、以下の特設サイト内のお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。小規模チームや個人アスリートからのご相談も歓迎いたします。

Lypo-C for SPORTS 特設サイト

URL：https://sports.spic.com/(https://sports.spic.com/)



お問い合わせ先

株式会社スピック

社長室 事業開発 担当：長島（for-sports@spic.com）

Lypo-C for SPORTS（C+D 30包入）

「インフォームドスポーツ（Informed-Sport）」は、世界的に信頼されているアンチ・ドーピング認証プログラムです。イギリスのLGC社が運営し、トップアスリートやプロ選手が安心して使用できるサプリメントやスポーツ製品を認証するために設けられています。この認証を取得することで、製品は禁止物質が含まれていないということがロットごとに検査され、安全性と透明性が保証されます。

詳細はこちら

URL：https://lypo-c.shop/products/lypo-c-sports-cd

「Lypo-C」について

リポ・カプセル ビタミンC（Lypo-C）は、吸収率にこだわり、リポソーム技術を活用して開発されたサプリメントブランドです。この技術は、医学博士の柳澤厚生氏との長年の共同開発によって生まれました。Lypo-Cは、ビタミンCの体外へ排出されやすい性質を考慮し、リポソーム化によりその吸収効率を向上させることを目指しました。

医療現場をはじめ、美容・健康業界のプロフェッショナルたちに広く支持され、日本全国3,100店以上*で取り扱われています。



*2025年5月末

Lypo-C 公式ショップ：https://lypo-c.shop/

スピックについて

株式会社スピックは、「未来の健康を、つくる。」を目指し、個々の「健康スタイル」の確立をサポートするため、提携クリニック、ジム、サロンを持ち、会員のためのパーソナルなサービスを提供。ホームケアも含めたトータルなヘルスケアを提案している鎌倉のウェルネスカンパニーです。

株式会社スピック：https://spic.com