本格中華の風味を手軽に味わえる『中華房 スー麺 花椒（ホアジャオ）旨塩味／淡麗（たんれい）醤油味

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は『中華房 スー麺 花椒旨塩味／淡麗醤油味』を医食同源ドットコム公式通販サイトで2025年12月8日より先行販売開始いたします。

※画像はイメージです。

本場中国を旅した気分になれる、『ガチ中華』な一品が登場！本格中華のスパイス感を、より手軽に・食べやすくアレンジした“新しい中華系カップ麺”として、幅広い層に楽しんでいただける商品に仕上げました。

■商品特徴

独自の発酵工程を重ねることで、素材の持つ旨味と食感を引き出しました。時間をかけて熟成させることで、なめらかな舌触りと、もちもちした弾力が生まれます。ツルツルとした喉越しが心地よく、一口ごとにその食感の豊かさを感じられる一杯です。

好きな具材をトッピングして、オリジナルスー麺を楽しむこともできます。

◎花椒旨塩味

青花椒が爽やかに香り、ピリッと爽やか香り立つ旨塩スープ。

透明感がありながらコク深い味わいで、後に引くスッキリとした仕上がり。

◎淡麗醤油味

透き通るような醤油に、八角、シナモン、陳皮などの香辛料とコクを重ねたバランスの良い一杯。

醤油のキレ、オイスターソースの深み、エビ・鶏の風味が広がります。

■商品概要

名 称：中華房 スー麺 花椒旨塩味／淡麗醤油味

発売日： 2025年12月8日(月)

内容量：花椒旨塩味…77g／淡麗醤油味…92g

価 格：198円（税抜）

販売先：医食同源ドットコム公式通販サイト

製品に関するお問い合わせ先：

株式会社医食同源ドットコムコールセンター TEL.0120-362-916