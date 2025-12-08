【秋葉原ドローンスクール】最新DJI FPV機「DJI Neo2」解説＆体験セミナーを12/14（日）に開催！
田中電気株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 良一）が運営する「秋葉原ドローンスクール」は、2025年12月14日（日）に「最新DJI FPV機『DJI Neo2』解説＆体験セミナー」を開催します。
今回のセミナーでは、2025年11月13日に発売されたばかりの「DJI Neo2」を体験できます。
全方向障害物検知、進化したジンバル、多彩な自動撮影機能などを紹介。
同じFPV機となる「DJI Neo」と「DJI Avata2」も登場し、３種類を比較しながら解説します。
最新機種の購入を検討中の方はもちろん、ドローン未経験の方・資格取得を考えている方でもご参加いただけます。
★セミナー参加者限定特典あり！
今回のセミナーでは、ご参加いただいた方限定の特典をご用意しております。
少し早めのご自身へのクリスマスプレゼントはいかがでしょうか。
■ DJI Neo2
DJI Neo2 製品画像
手のひらサイズで151gと軽量。
DJI史上、最もコンパクトなドローンです。
全方向障害物検知をはじめとして、追尾機能やジェスチャー操作などの機能を搭載。
初心者でも安全かつ簡単に操作できます。
気軽に空撮を楽しみたい方にもおすすめのドローンです。
★おすすめポイント
１. 進化した高画質撮影
・2軸ジンバル（上下・ロール）＋ 1/2インチセンサーカメラ搭載
・デジタルブレ補正により、より高精細で安定した映像撮影が可能
２. 安定性の大幅アップ
・全方向障害物検知を新搭載
・周囲を認識しながら安全に飛行でき、初心者でも安心
３. 飛行性能 & 機能の強化
・自動撮影「クイックショット」：トラッキング速度が最大12m/sに向上
・新機能「ジェスチャーコントロール」：手をかざして直感的に操れる次世代操作体験を実現
■ セミナー開催概要
開催日：2025年12月14日（日）
講演時間：14:00～15:00（受付時間：13:30～14:00）
定員：20名程度
参加費：無料（事前申込制）
会場：田中電気株式会社本社 ８階 セミナースペース（〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9）
申込方法：下記のボタン、または秋葉原ドローンスクール公式サイトよりお申し込みください
■内容
・DJI Neo / DJI Neo2 / DJI Avata2 の機能紹介
DJI Neo
DJI Neo2
DJI Avata2
・デモ飛行
・操縦体験
※事前にいただいたご質問には、講演内で回答いたします。
★ こんな方におすすめ！
・ドローンに興味のある方
・気軽にドローン飛行を体験したい方
・最新のFPV機に触れてみたい方
・DJI Neo / Neo2 / Avata2 の違いを知りたい方
お申し込みはこちら :
https://forms.gle/SfT39fRMRQXMbYNx6
※事前申込制となります
■毎月ドローンセミナー実施中！
田中電気が運営する「秋葉原ドローンスクール」では、毎月さまざまなドローンに関するセミナーや体験会を開催しています。「導入を検討しているが、まずは実際に試してみたい」「新機種の性能を詳しく知りたい」という方々に最適です。
過去のセミナー実施内容は以下よりご確認いただけます。
過去のセミナー情報はこちら :
https://akihabara-ds.com/topics/8/
秋葉原ドローンスクール公式サイト
■ お問い合わせ先
秋葉原ドローンスクール
運営会社：田中電気株式会社
お問い合わせ：0120-940-469
URL：https://akihabara-ds.com/
■会社概要
田中電気株式会社は1950年に創業し、電気・通信分野に特化した専門商社として、無線事業、携帯ショップ事業、DX、VR・AR、ドローン、モビリティなど、多岐に渡る事業を展開しています。
お客様の声を大切にし、市場のニーズに応え、お客様の課題を解決するソリューションを提供しています。
社名：田中電気株式会社
本社住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9
HP：https://www.tanaka-denki.co.jp/