【秋葉原ドローンスクール】最新DJI FPV機「DJI Neo2」解説＆体験セミナーを12/14（日）に開催！

田中電気株式会社

田中電気株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 良一）が運営する「秋葉原ドローンスクール」は、2025年12月14日（日）に「最新DJI FPV機『DJI Neo2』解説＆体験セミナー」を開催します。

今回のセミナーでは、2025年11月13日に発売されたばかりの「DJI Neo2」を体験できます。

全方向障害物検知、進化したジンバル、多彩な自動撮影機能などを紹介。

同じFPV機となる「DJI Neo」と「DJI Avata2」も登場し、３種類を比較しながら解説します。

最新機種の購入を検討中の方はもちろん、ドローン未経験の方・資格取得を考えている方でもご参加いただけます。

★セミナー参加者限定特典あり！

今回のセミナーでは、ご参加いただいた方限定の特典をご用意しております。

少し早めのご自身へのクリスマスプレゼントはいかがでしょうか。

■ DJI Neo2

DJI Neo2 製品画像

手のひらサイズで151gと軽量。

DJI史上、最もコンパクトなドローンです。

全方向障害物検知をはじめとして、追尾機能やジェスチャー操作などの機能を搭載。

初心者でも安全かつ簡単に操作できます。

気軽に空撮を楽しみたい方にもおすすめのドローンです。

★おすすめポイント

１. 進化した高画質撮影

・2軸ジンバル（上下・ロール）＋ 1/2インチセンサーカメラ搭載

・デジタルブレ補正により、より高精細で安定した映像撮影が可能

２. 安定性の大幅アップ

・全方向障害物検知を新搭載

・周囲を認識しながら安全に飛行でき、初心者でも安心

３. 飛行性能 & 機能の強化

・自動撮影「クイックショット」：トラッキング速度が最大12m/sに向上

・新機能「ジェスチャーコントロール」：手をかざして直感的に操れる次世代操作体験を実現

■ セミナー開催概要

開催日：2025年12月14日（日）

講演時間：14:00～15:00（受付時間：13:30～14:00）

定員：20名程度

参加費：無料（事前申込制）

会場：田中電気株式会社本社 ８階 セミナースペース（〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9）

申込方法：下記のボタン、または秋葉原ドローンスクール公式サイトよりお申し込みください

■内容

・DJI Neo / DJI Neo2 / DJI Avata2 の機能紹介

DJI Neo

DJI Neo2

DJI Avata2

・デモ飛行

・操縦体験

※事前にいただいたご質問には、講演内で回答いたします。

★ こんな方におすすめ！

・ドローンに興味のある方

・気軽にドローン飛行を体験したい方

・最新のFPV機に触れてみたい方

・DJI Neo / Neo2 / Avata2 の違いを知りたい方

お申し込みはこちら :https://forms.gle/SfT39fRMRQXMbYNx6※事前申込制となります

■毎月ドローンセミナー実施中！

田中電気が運営する「秋葉原ドローンスクール」では、毎月さまざまなドローンに関するセミナーや体験会を開催しています。「導入を検討しているが、まずは実際に試してみたい」「新機種の性能を詳しく知りたい」という方々に最適です。

過去のセミナー実施内容は以下よりご確認いただけます。

過去のセミナー情報はこちら :https://akihabara-ds.com/topics/8/秋葉原ドローンスクール公式サイト

■ お問い合わせ先

秋葉原ドローンスクール

運営会社：田中電気株式会社

お問い合わせ：0120-940-469

URL：https://akihabara-ds.com/

■会社概要

田中電気株式会社は1950年に創業し、電気・通信分野に特化した専門商社として、無線事業、携帯ショップ事業、DX、VR・AR、ドローン、モビリティなど、多岐に渡る事業を展開しています。

お客様の声を大切にし、市場のニーズに応え、お客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名：田中電気株式会社

本社住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9

HP：https://www.tanaka-denki.co.jp/