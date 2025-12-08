【アトラエ】Japan CxO Award 2025 経営管理部門の最優秀賞をCFO鈴木秀和が獲得！

株式会社アトラエ

People Tech (テクノロジーによって人の可能性を拡げる) 事業を展開する株式会社アトラエ (本社：東京都港区、代表：新居佳英、東京証券取引所プライム市場：6194) は、 当社 取締役CFO 鈴木秀和 が、「Japan CxO Award 2025」において、経営管理部門 の最優秀賞を受賞したことをお知らせします。

アトラエの取締役CFO 鈴木秀和は、「Japan CxO Award」において、経営管理部門のファイナリストに選出されていました。

本日、2025年12月8日(月)13:00～ 執り行われた授賞式において最優秀賞をいただきました。

◼️弊社 取締役CFO 鈴木 コメント

取締役CFO 鈴木秀和

この度は、「Japan CxO Award 2025」経営管理部門において最優秀賞という栄誉ある賞をいただき、大変光栄に存じます 。



今回の受賞は、共に挑戦し続けてくれるアトラエの仲間、日頃より支えてくださるステークホルダーの皆様、そして素晴らしい投票コメントを送ってくださった私のビジネス人生においてハードシングスを共に乗り越えて下さった皆様の多大なるご支援のおかげです 。

この賞を励みに、今後もアトラエの企業価値向上と共に、社会により一層大きな付加価値を提供できるよう邁進いたします。

■Japan CxO Awardについて

「Japan CxO Award」は、次世代リーダーのロールモデルとなるCxOを選出する、日本最高峰のアワードです。単なる実績に留まらず、そのプロセスや社会への影響、持続性など、多角的な視点から評価されます。（主催：株式会社BNGパートナーズ）

公式サイト：https://japancxoaward.org/

会社概要

社 名：株式会社アトラエ（東京証券取引所プライム市場:6194）

所 在 地：東京都港区麻布十番1-10-10 ジュールA 8F

代 表 者：代表取締役CEO 新居 佳英

URL：https://atrae.co.jp/

事業内容：People Tech事業（Green・Wevox・Yenta）

Green https://www.green-japan.com/

Wevox https://get.wevox.io/

Yenta https://page.yenta-app.com/jp

Atrae Design https://atrae.design/

※People Tech事業：“テクノロジーによって人の可能性を拡げる事業を創造していく” という想いを込めてアトラエを再定義した造語

