関西国際空港にてクリスマスイベントを開催します！

関西エアポート株式会社

関西エアポート株式会社は、2025年12月10日（水）より関西国際空港にて、クリスマスイベントを開催することをお知らせします。

第１ターミナルビル1階に、メリーゴーランドをモチーフにしたクリスマスツリーが登場します。滑走路をデザインしたカーペットの上に立つツリーには、世界へ飛び立つ飛行機のオーナメントを飾り付け、空港ならではの特別な装飾で、訪れる世界中のお客さまをお迎えします。

また、2025年12月16日（火）より、クリスマスまでのカウントダウンを一緒に楽しめる大型のアドベントカレンダーが登場します。シールで隠れたイラストが期間中に少しずつ姿を現し、クリスマス当日の2025年12月25日（木）に完成する仕掛けになっています。

さらに、2025年12月24日（水）と2025年12月25日（木）には、航空会社スタッフやミュージシャン、地元の園児たちによるクリスマスパフォーマンスをお届けします。関西エアポートグループ公式キャラクターの「そらやん」も登場し、お客さまへクリスマスグッズなどをプレゼントします。関西国際空港ならではのワクワク感を、ぜひ体験してください。

関西エアポートグループは、お客さまや地域の皆さまに季節を楽しんでいただける取り組みを通じて、より多くの皆さまに空港や旅の魅力をお届けできるよう取り組んでまいります。

【イベント概要】

「クリスマスツリー設置」

○ 期 間：2025年12月10日（水）～2025年12月25日（木）

○ 場 所：関西国際空港 第１ターミナルビル1階国際線・国内線到着フロア

○ 内 容：

メリーゴーランドをモチーフにした装飾を施した全長約５ｍの大型クリスマスツリーの設置

○ U R L：https://www.kansai-airport.or.jp/special/event/20251210.html

○ 主 催：関西エアポート株式会社

「アドベントカレンダー設置」

○ 期 間：2025年12月16日（火）～2025年12月25日（木）

○ 場 所：

関西国際空港 第１ターミナルビル1階国際線・国内線到着フロア

大阪国際空港 中央ターミナル 2 階 出入口付近

神戸空港 第１ターミナルビル3 階 飲食店フロア

○ 内 容：

クリスマスまでのカウントダウンを一緒にワクワクしながら過ごすアドベントカレンダー。

期間中の平日に1枚ずつシールがなくなり、隠れたイラストが完成する仕掛けです。カレンダーの裏面は自由に願いを書き込めるウィッシュボードになっています。

※ウィッシュボードの設置は、関西国際空港のみ。

○ U R L：https://www.kansai-airport.or.jp/special/event/20251210.html

○ 主 催：関西エアポート株式会社

アドベントカレンダー

「クリスマスイベント」

○ 期 間：2025年12月24日（水）、2025年12月25日（木）両日11:00～16:00

○ 場 所：関西国際空港 第１ターミナルビル1階国際線・国内線到着フロア

○ 内 容：

航空会社スタッフによる楽器演奏やダンス、ルーテルこども園の園児によるお遊戯披露、

ミュージシャンによるクリスマスコンサートなどの季節感溢れるイベントを開催します。

そらやんサンタが、お客さまへクリスマスグッズや伝統菓子のシュトーレンをプレゼントします。クリスマスグッズは、オリジナルスタンプで完成させる「世界にひとつのオリジナルメッセージカード」や、大切な人への贈り物に添える「ギフトタグ」など、贈ることで「幸せがまわる」クリスマスグッズをご用意しました。写真撮影会も開催され、お子さまもお楽しみいただけます。

○ U R L：https://www.kansai-airport.or.jp/special/event/20251210.html

○ 主 催：関西エアポート株式会社

ギフトタグ

メッセージカード