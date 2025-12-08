2025-26シーズン キャプテンおよびチームスローガン決定のお知らせ
株式会社NTT Sports X
キャプテン 藤村琉士コメント
今シーズン、キャプテンを務めさせていただくことをとても光栄に思います。
日々のプロセスを大切にし、その積み重ねが必ず結果に繋がると信じて、チーム全員で挑み続けます。
Tough to Beat
いつも浦安D-Rocksへあたたかいご声援をいただき誠にありがとうございます。
この度、2025-26シーズンにおけるキャプテンおよびチームスローガンが決定しましたのでお知らせいたします。
2025-26シーズン キャプテン
キャプテン 藤村琉士コメント
今シーズン、キャプテンを務めさせていただくことをとても光栄に思います。
これまで以上に責任と覚悟を持ち、不屈の集団を目指してチームを引っ張っていきます。
日々のプロセスを大切にし、その積み重ねが必ず結果に繋がると信じて、チーム全員で挑み続けます。
応援よろしくお願いいたします。
2025-26シーズン チームスローガン
Tough to Beat
チームスローガン「Tough to Beat」には、「私たちは最後まで戦う。私たちはお互いのために戦うことを決してやめない。あなたが私たちから簡単に何も得ることはない」という不屈の精神が込められています。
この思いを胸に、選手たちは全力でプレーします。