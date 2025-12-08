2025-26シーズン キャプテンおよびチームスローガン決定のお知らせ

株式会社NTT Sports X

いつも浦安D-Rocksへあたたかいご声援をいただき誠にありがとうございます。

この度、2025-26シーズンにおけるキャプテンおよびチームスローガンが決定しましたのでお知らせいたします。

2025-26シーズン キャプテン

キャプテン 藤村琉士コメント

‎今シーズン、キャプテンを務めさせていただくことをとても光栄に思います。

これまで以上に責任と覚悟を持ち、不屈の集団を目指してチームを引っ張っていきます。

日々のプロセスを大切にし、その積み重ねが必ず結果に繋がると信じて、チーム全員で挑み続けます。

応援よろしくお願いいたします。

2025-26シーズン チームスローガン

Tough to Beat

チームスローガン「Tough to Beat」には、「私たちは最後まで戦う。私たちはお互いのために戦うことを決してやめない。あなたが私たちから簡単に何も得ることはない」という不屈の精神が込められています。

この思いを胸に、選手たちは全力でプレーします。