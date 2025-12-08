日本から唯一の学生チームとして「AFECA Asia MICE Youth Challenge 2025」に参加

学校法人田中育英会

参加した学生3名

総合学院テクノスカレッジ（東京工学院専門学校／東京エアトラベル・ホテル専門学校）は、計30学科82コースが集う多彩な専門学校です。このたび、アジア展示会・コンベンション協会連盟（AFECA）が主催する「AFECA Asia MICE Youth Challenge 2025」（11月5日～7日開催）に、本学のエンタメ・クリエーター系学科に所属する学生チームが参加しました。この国際コンペティションは、学生など若いクリエーターたちが創造力を発揮し、業界に新しいアイデアを提案する機会を提供することを目的としています。

本学の学生チームは、MICE（Meeting、Incentive Travel、Conference、Exhibition）の中からテーマに沿ったイベントを企画し、日本での開催を想定したプレゼンテーションを行いました。惜しくも入賞には至りませんでしたが、日本から唯一の参加校として、学生たちは日頃の学修成果を試すとともに、世界で活躍する業界トップリーダーとも触れ合える貴重な体験を得ました。

テクノスカレッジは今後も、自国や地域社会の抱える課題に耳を傾け、グローバルな視点でニーズに応える取り組みを推進し、リアルな社会活動を通じた実践的な学びを続けてまいります。

「AFECA Asia MICE Youth Challenge 2025」について

■コンテスト概要

アジア展示会・コンベンション協会連盟（AFECA）は、アジアにおける主要なMICE（Meeting、Incentive Travel、Conference、Exhibition）に関する産業の連盟であり、2005年の設立以来、アジアの展示会・会議産業の活性化、若手育成の促進など、国際舞台におけるアジアのプレゼンス向上を担う役割を果たしています。

「AFECA Asia MICE Youth Challenge 2025」は、アジアの学校に通う学生を対象に、MICEのテーマに沿ったアイデアの提案を促す国際コンペティションで、今年度は11月5日～7日にインドネシア・ジャカルタにて開催されました。

アジア各国から計21の学生チームが参加し、国や地域の魅力発信につながるイベント企画のプレゼンテーションを行いました。

■参加者

東京工学院専門学校 コンサート・イベント科 1年 NG PUILING（ゴ プイリン）

東京工学院専門学校 映像・メディア学科 大学コース 4年 山本 匠真（ヤマモト タクマ）

東京工学院専門学校 音響芸術科 大学コース 4年 脇山 藍那（ワキヤマ ラナ）

■プレゼンテーションの概要

日本の新しいサブカルチャーに焦点を当て、好きなキャラクターなどの「推し活」を軸としたイベントとキャンペーンを提案。

地域活性化の観点からさまざまなスポットを紹介しつつ、日本の多様な文化やおもてなしの心、“もったいない”精神を伝え、一過性のイベントに伴う過剰生産と廃棄物についての問題意識を訴求しました。

■参加した学生の感想

＜東京工学院専門学校 コンサート・イベント科 1年 NG PUILING（ゴ プイリン）＞

今回、アジアの学生が集う国際的なコンペティションに参加できたことを大変光栄に思います。学科も学年も異なるメンバーと共にチームを組み、多様な視点から発表内容を立案できたことは、非常に価値のある経験となりました。日本人の視点だけでなく、外国人の視点も取り入れることで、いまの日本のエンタメの力や文化を伝えることに注力しました。また、SDGsの観点から、イベント開催に伴う過剰生産と廃棄の問題、環境負荷への対応策として、日本の伝統的な“もったいない”精神を生かしたアイデアも提案しました。

他国の学生の、小道具やコスチュームにまでこだわったプレゼンテーションを間近で見て、彼らの熱意を感じたのと同時に多くの刺激を受けました。この経験を今後に生かし、またチャレンジしたいです。

総合学院テクノスカレッジについて

1959年、文部省認定唯一のテレビ専門学校「名城大学付属東京テレビ高等技術学校」を創立。

現在、エンタメ、クリエーター系、スポーツ・教育、工学・情報分野などを学ぶ東京工学院専門学校と、エアライン、語学、ホテル、ブライダル、観光分野などを学ぶ東京エアトラベル・ホテル専門学校の2校、計30学科82コースが一つのキャンパスに集うキャリア教育機関です。

社会の縮図を体感できる施設・設備が揃っており、学生が自身の専門分野以外の他学科とも協同しながら多角的に学べるところが特長です。

オックスフォード大学をはじめとする海外姉妹提携校との交流を通して、グローバルな情報や人脈とのコミュニケーションスキルを手に入れるプログラムを実施。「専門士」や「高度専門士」の資格と併せて、大卒資格（学士）を取得できる「大学コース」を全学科に設置するなど、個々の目標に応じて幾通りにもカスタマイズできる履修プランを展開しています。

