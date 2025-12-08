「NIJISANJI EN」に所属する「Luxiem（ルクシム）」の4周年を記念したオリジナルグッズが全世界で発売決定！12月16日より予約受付開始

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト／バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」に所属するユニット「Luxiem」のデビュー4周年を記念したオリジナルグッズを、2025年12月16日(火)13:00より全世界にて販売開始いたします。

「Luxiem」は、ヴォックス・アクマ、ルカ・カネシロ、闇ノシュウの3名によるユニットで、今回発売する新グッズシリーズでは、“ヴィラン”をテーマにした描き下ろしビジュアルを採用しています。普段の清らかで優雅な雰囲気から一転し、今回のビジュアルでは“悪役”的な表情や黒を基調としたコスチューム、圧倒的なオーラをまとった3名をお楽しみいただけます。いつもとは異なる、ラグジュアリーでクールな一面をご堪能ください。

販売予約受付は、Cyber Goods Store、にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeにて実施いたします。さらに、Cyber Goods Storeにて1会計3,000円以上お買い上げごとに、ランダムで1枚ステッカーをプレゼントする限定ノベルティキャンペーンも実施いたします。

■グッズラインナップ

アクリルジオラマ：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino 各1種

●商品名 ：アクリルジオラマ Vox Akuma

アクリルジオラマ Luca Kaneshiro

アクリルジオラマ Shu Yamino

●素材 ：アクリル樹脂

●サイズ ：組み立て時 Vox Akuma：約W132×H104×D75mm、

Luca Kaneshiro：約W144×H107×D71mm、Shu Yamino：約W117×H119×D60mm

●生産国 ：中国

●価格 ：\4,180（税込）

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.

ホログラム缶バッジ：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino 各2種

●商品名 ：ホログラム缶バッジ Vox Akuma１.

ホログラム缶バッジ Vox Akuma２.

ホログラム缶バッジ Luca Kaneshiro１.

ホログラム缶バッジ Luca Kaneshiro２.

ホログラム缶バッジ Shu Yamino１.

ホログラム缶バッジ Shu Yamino２.

●素材 ：紙、ブリキ、PET

●サイズ ：直径 約56mm

●生産国 ：日本

●価格 ：\550（税込）

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.

フォト風カード2枚セット：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino 1種

●商品名 ：フォト風カード2枚セット Vox Akuma

フォト風カード2枚セット Luca Kaneshiro

フォト風カード2枚セット Shu Yamino

●素材 ：紙

●サイズ ：約W56×H87mm

●生産国 ：日本

●価格 ：\660（税込）

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.

アロマキャンドル：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino 1種

●商品名 ：アロマキャンドル Vox Akuma

アロマキャンドル Luca Kaneshiro

アロマキャンドル Shu Yamino

●素材 ：容器 ガラス、キャンドル ワックス

●サイズ ：直径 約70×H70mm

●生産国 ：日本

●価格 ：\2,750（税込）

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.

キャンバスアート：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino 1種

●商品名 ：キャンバスアート Vox Akuma

キャンバスアート Luca Kaneshiro

キャンバスアート Shu Yamino

●素材 ：木枠 桐材、画布 綿化繊混紡

●サイズ ：F3号（約W220×H273mm）

●生産国 ：日本

●価格 ：\5,500（税込）

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.

スリッパ：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino 1種

●商品名 ：スリッパ Vox Akuma

スリッパ Luca Kaneshiro

スリッパ Shu Yamino

●素材 ：ポリエステル、PU、EVA

●サイズ ：Mサイズ（約22.5～24.5cm相当）

●生産国 ：中国

●価格 ：\5,390（税込）

●販売元 ：株式会社サイバーエージェント

●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.

〈ノベルティキャンペーン詳細〉

Cyber Goods Storeにて「Luxiem」4周年記念グッズを1会計3,000円以上ご購入いただくごとに、ランダムで1枚ステッカー（全3種）をプレゼントいたします。

※ノベルティステッカーの種類はお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。

※1会計につき3,000円以上お買い上げの方が対象です。

※送料や関税等はノベルティ対象金額に含まれません。

※にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeではノベルティ配布を実施しておりません。予めご了承ください。

（例）

・1回のご注文で6,000円以上ご購入いただいた場合

→合計2枚のステッカーをプレゼント

・4回に分割してご注文いただいた場合

（1回目：3,000円、2回目：5,800円、3回目：200円 4回目：3,100円）

→合計3枚のステッカーをプレゼント ※内訳 1回目1枚、2回目1枚、3回目0枚、4回目1枚

■販売詳細

・予約受付期間：2025年12月16日（火）13:00～2026年1月16日（金）23:59

・お届け時期 ：2026年5月上旬より順次発送予定

・予約受付場所：

Cyber Goods Store

https://cyber-goods-store.jp/shop/product_categories/Luxiem

にじさんじオフィシャルストア

https://shop.nijisanji.jp/TAG_847

NIJISANJI EN Official Store（海外販売）

https://nijisanji-store.com/collections/luxiem-4th-anniversary

※発送予定時期は変更となる可能性がございます。

■キャンペーン詳細

キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で1名様に、グッズ一式をプレゼントいたします。

〈キャンペーン応募方法〉

１. NIJISANJIEN_ANV公式 X（ https://x.com/NIJISANJIEN_ANV ）をフォロー

２. 該当ポストをリポスト（「#NIJISANJIEN_ANV」を付けて投稿をお願いします。）

〈キャンペーン応募期間〉

2025年12月16日（火）13:00～2025年12月22日（月）23:59まで

〈プレゼント対象グッズ〉

アクリルジオラマ（3種）、ホログラム缶バッジ（6種）、フォト風カード2枚セット（3種）、

アロマキャンドル（3種）、キャンバスアート（3種）、スリッパ（3種）

※該当ポストは１.のアカウントよりご確認ください。

※当選発表は、2025年12月28日（日）までにXのDMにてご連絡いたします。

※非公開アカウントやDM受信拒否設定の方は応募対象外となります。

※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

※ご当選の権利は第三者への譲渡や、現金とのお引き換えはできません。

※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。https://www.cyberagent.co.jp/privacy/

■ライバープロフィール

・Vox Akuma (ヴォックス・アクマ)

過去からやってきた最強の鬼

人間離れした身体能力に絶対的な自信を持っているが、仲間や部下のことを常に気にかけている

X：https://X.com/Vox_Akuma

YouTube：https://www.youtube.com/@VoxAkuma

・Luca Kaneshiro (ルカ・カネシロ)

過去からやってきた気性の荒いマフィアのボス

喧嘩に強いが、弱き者を放っておけない優しい一面を持つ

X：https://X.com/Luca_Kaneshiro

YouTube：https://www.youtube.com/@LucaKaneshiro

・Shu Yamino (闇ノシュウ)

過去からやってきた不思議な力を持つ呪術師

穏やかな性格の持ち主だが、自分に危害を加えようとする者には容赦なく呪いをかけてしまう

X：https://X.com/Shu_Yamino

YouTube：https://www.youtube.com/@ShuYamino

■「NIJISANJI EN」について

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en

Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en

X：https://x.com/NIJISANJI_World

Website：https://www.nijisanji.jp/en

Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/

Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en

Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/

Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 藤田晋

事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com