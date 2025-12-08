「NIJISANJI EN」に所属する「Luxiem（ルクシム）」の4周年を記念したオリジナルグッズが全世界で発売決定！12月16日より予約受付開始

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト／バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」に所属するユニット「Luxiem」のデビュー4周年を記念したオリジナルグッズを、2025年12月16日(火)13:00より全世界にて販売開始いたします。




「Luxiem」は、ヴォックス・アクマ、ルカ・カネシロ、闇ノシュウの3名によるユニットで、今回発売する新グッズシリーズでは、“ヴィラン”をテーマにした描き下ろしビジュアルを採用しています。普段の清らかで優雅な雰囲気から一転し、今回のビジュアルでは“悪役”的な表情や黒を基調としたコスチューム、圧倒的なオーラをまとった3名をお楽しみいただけます。いつもとは異なる、ラグジュアリーでクールな一面をご堪能ください。



販売予約受付は、Cyber Goods Store、にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeにて実施いたします。さらに、Cyber Goods Storeにて1会計3,000円以上お買い上げごとに、ランダムで1枚ステッカーをプレゼントする限定ノベルティキャンペーンも実施いたします。




■グッズラインナップ



アクリルジオラマ：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino　各1種


●商品名　　：アクリルジオラマ Vox Akuma


　　　　　 　 アクリルジオラマ Luca Kaneshiro


　　　　　 　 アクリルジオラマ Shu Yamino


●素材　　　：アクリル樹脂


●サイズ　　：組み立て時 Vox Akuma：約W132×H104×D75mm、


　　　　　　 Luca Kaneshiro：約W144×H107×D71mm、Shu Yamino：約W117×H119×D60mm


●生産国　　：中国


●価格　　　：\4,180（税込）


●販売元　　：株式会社サイバーエージェント


●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


ホログラム缶バッジ：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino　各2種


●商品名　　：ホログラム缶バッジ Vox Akuma１.


　　　　　 　 ホログラム缶バッジ Vox Akuma２.


　　　　　 　 ホログラム缶バッジ Luca Kaneshiro１.


　　　　　 　 ホログラム缶バッジ Luca Kaneshiro２.


　　　　　 　 ホログラム缶バッジ Shu Yamino１.


　　　　　 　 ホログラム缶バッジ Shu Yamino２.


●素材　　　：紙、ブリキ、PET


●サイズ　　：直径 約56mm


●生産国　　：日本


●価格　　　：\550（税込）


●販売元　　：株式会社サイバーエージェント


●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


フォト風カード2枚セット：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino　1種


●商品名　　：フォト風カード2枚セット Vox Akuma


　　　　　 　 フォト風カード2枚セット Luca Kaneshiro


　　　　　 　 フォト風カード2枚セット Shu Yamino


●素材　　　：紙


●サイズ　　：約W56×H87mm


●生産国　　：日本


●価格　　　：\660（税込）


●販売元　　：株式会社サイバーエージェント


●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


アロマキャンドル：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino　1種


●商品名　　：アロマキャンドル Vox Akuma


　　　　　 　 アロマキャンドル Luca Kaneshiro


　　　　　 　 アロマキャンドル Shu Yamino


●素材　　　：容器 ガラス、キャンドル ワックス


●サイズ　　：直径 約70×H70mm


●生産国　　：日本


●価格　　　：\2,750（税込）


●販売元　　：株式会社サイバーエージェント


●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


キャンバスアート：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino　1種


●商品名　　：キャンバスアート Vox Akuma


　　　　　 　 キャンバスアート Luca Kaneshiro


　　　　　 　 キャンバスアート Shu Yamino


●素材　　　：木枠 桐材、画布 綿化繊混紡


●サイズ　　：F3号（約W220×H273mm）


●生産国　　：日本


●価格　　　：\5,500（税込）


●販売元　　：株式会社サイバーエージェント


●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


スリッパ：Vox Akuma・Luca Kaneshiro・Shu Yamino　1種


●商品名　　：スリッパ Vox Akuma


　　　　　 　 スリッパ Luca Kaneshiro


　　　　　 　 スリッパ Shu Yamino


●素材　　　：ポリエステル、PU、EVA


●サイズ　　：Mサイズ（約22.5～24.5cm相当）


●生産国　　：中国


●価格　　　：\5,390（税込）


●販売元　　：株式会社サイバーエージェント


●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


〈ノベルティキャンペーン詳細〉


Cyber Goods Storeにて「Luxiem」4周年記念グッズを1会計3,000円以上ご購入いただくごとに、ランダムで1枚ステッカー（全3種）をプレゼントいたします。




※ノベルティステッカーの種類はお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。


※1会計につき3,000円以上お買い上げの方が対象です。


※送料や関税等はノベルティ対象金額に含まれません。


※にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeではノベルティ配布を実施しておりません。予めご了承ください。



（例）


・1回のご注文で6,000円以上ご購入いただいた場合


　→合計2枚のステッカーをプレゼント



・4回に分割してご注文いただいた場合


　（1回目：3,000円、2回目：5,800円、3回目：200円　4回目：3,100円）


　→合計3枚のステッカーをプレゼント　※内訳 1回目1枚、2回目1枚、3回目0枚、4回目1枚




■販売詳細


・予約受付期間：2025年12月16日（火）13:00～2026年1月16日（金）23:59


・お届け時期　：2026年5月上旬より順次発送予定


・予約受付場所：


Cyber Goods Store


https://cyber-goods-store.jp/shop/product_categories/Luxiem



にじさんじオフィシャルストア


https://shop.nijisanji.jp/TAG_847



NIJISANJI EN Official Store（海外販売）


https://nijisanji-store.com/collections/luxiem-4th-anniversary


※発送予定時期は変更となる可能性がございます。




■キャンペーン詳細


キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で1名様に、グッズ一式をプレゼントいたします。





〈キャンペーン応募方法〉


１. NIJISANJIEN_ANV公式 X（ https://x.com/NIJISANJIEN_ANV ）をフォロー


２. 該当ポストをリポスト（「#NIJISANJIEN_ANV」を付けて投稿をお願いします。）



〈キャンペーン応募期間〉


2025年12月16日（火）13:00～2025年12月22日（月）23:59まで



〈プレゼント対象グッズ〉


アクリルジオラマ（3種）、ホログラム缶バッジ（6種）、フォト風カード2枚セット（3種）、


アロマキャンドル（3種）、キャンバスアート（3種）、スリッパ（3種）



※該当ポストは１.のアカウントよりご確認ください。


※当選発表は、2025年12月28日（日）までにXのDMにてご連絡いたします。


※非公開アカウントやDM受信拒否設定の方は応募対象外となります。


※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。


※ご当選の権利は第三者への譲渡や、現金とのお引き換えはできません。


※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。https://www.cyberagent.co.jp/privacy/




■ライバープロフィール


・Vox Akuma (ヴォックス・アクマ)


過去からやってきた最強の鬼


人間離れした身体能力に絶対的な自信を持っているが、仲間や部下のことを常に気にかけている



X：https://X.com/Vox_Akuma


YouTube：https://www.youtube.com/@VoxAkuma



・Luca Kaneshiro (ルカ・カネシロ)


過去からやってきた気性の荒いマフィアのボス


喧嘩に強いが、弱き者を放っておけない優しい一面を持つ



X：https://X.com/Luca_Kaneshiro


YouTube：https://www.youtube.com/@LucaKaneshiro



・Shu Yamino (闇ノシュウ)


過去からやってきた不思議な力を持つ呪術師


穏やかな性格の持ち主だが、自分に危害を加えようとする者には容赦なく呪いをかけてしまう



X：https://X.com/Shu_Yamino


YouTube：https://www.youtube.com/@ShuYamino




■「NIJISANJI EN」について


2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en


Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en


X：https://x.com/NIJISANJI_World


Website：https://www.nijisanji.jp/en


Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/


Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en


TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en


Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/


Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/




■サイバーエージェント　会社概要


社名　　　　　：株式会社サイバーエージェント


所在地　　　　：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers


設立　　　　　：1998年3月18日


資本金　　　　：7,440百万円（2024年9月末現在）


代表者　　　　：代表取締役　藤田晋


事業内容　　　：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント　広報担当　田口
E-mail：support@caanime.com