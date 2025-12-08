Desinare 100社突破記念｜数字で見るDesinare

ネクスキャット株式会社

ネクスキャット株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：千歳紘史）が提供するデザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」は、これまでに導入企業数が100社を突破いたしました。

創業以来、“社員より社員らしい”関わりを軸に、企業のクリエイティブパートナーとして多様な組織に伴走してまいりました。

この節目にあたり、Desinareが支援してきた「100社との歩み」と「積み重ねてきた価値」を数字とともにご紹介します。

■ お客様の声（抜粋）

【導入企業インタビュー】ふわっとした要件から依頼できるコミュニケーション力

https://necscat.com/works/nulab_interview/

【導入企業インタビュー】デジナレで大幅にコストを削減

https://necscat.com/works/mimaki_interview/

【導入企業インタビュー】受注仕事にとどまらない姿勢

https://necscat.com/works/comp_interview/

【導入企業インタビュー】突発的な制作物に柔軟に対応

https://necscat.com/works/ubie_interview/

■ Desinare（デジナレ）について

「Desinare」は、定額ポイント制でフルスタックデザイナーを活用できる、企業向けのデザイン組織構築支援サービスです。

採用・育成・定着のリスクを抱えることなく、社員より“社員らしい”デザイナーを自社の一員として迎え入れ、

デザインの力によって顧客体験の向上、マーケティング成果の最大化、そして社内エンゲージメントの強化を実現します。

【サービス紹介サイト】https://desinare.design/lp02/

【サービス概要資料ダウンロード】https://desinare.design/lp02/download.php

ネクスキャット株式会社について

社名：ネクスキャット株式会社

代表者：代表取締役社長 千歳 紘史

所在地：東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-46号

事業内容：デザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」、DX推進事業

公式サイト：https://necscat.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

ネクスキャット株式会社 広報担当

E-mail：info@necscat.com