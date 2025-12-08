東出昌大の激変ビジュアルにツッコミ殺到「反省とかじゃない」、異国の路上でもモテ男ぶりを発揮…？ひろゆき「証拠はこのカメラに残ってる」タクシードライバーを鬼詰め／『世界の果てに、くるま置いてきた』#11

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月7日（日）夜9時より『世界の果てに、くるま置いてきた』の#11を放送いたしました。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか？」「“人生”という旅の目的は？」という考えに迫るドキュメンタリーバラエティです。これまで放送した2シリーズでは、実業家の西村博之（以下、ひろゆき）と俳優の東出昌大がアフリカ横断、南米横断に挑戦してきました。シリーズ第3弾となる『世界の果てに、くるま置いてきた』では、ほぼ“人生初海外”となるお笑いコンビ・令和ロマンのくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指しています。

12月7日（日）放送の#11では、前回旅に合流した東出昌大とともに、ひろゆき、くるまの3人旅がスタート。冒頭では、東出のサプライズ登場に興奮冷めやらぬひろゆきが、激変した東出に「その坊主は撮影が理由？」と質問する場面も。「夏に撮影があるので、それまで伸ばせるから。とりあえず涼しい髪型にした」と答えた東出でしたが、ひろゆきから「じゃあ普通にプライベートの髪型？」とさらに追及され「反省とかじゃないです」と苦笑まじりに回答しました。

また、ブータンの首都・ティンプーを散策しながらホテルを探していると、すれ違う現地人女性が東出に「ハニー」「ようこそ」と笑顔で声をかけるシーンも。くるまとの2人旅ではなかった出来事に、ひろゆきは「これがイケメンと庶民の差なんですよ」「女の子に笑いながら話しかけられるとかないですからね、俺ら」と嘆き、くるまも悲しげに「全然扱いが違う…」と漏らしました。

街を散策しながらブータンの民族衣装に着替えた3人は、その日の夜、現地ガイドおすすめの場所へと案内され、伝統舞踊や歌のパフォーマンスでブータン流のもてなしを受けます。続けて、ブータン料理のレストランに案内され、ディナーを堪能した一行は、アルコール度数46％のブータンの伝統酒“アラ”にも挑戦。現地ガイドも「ブータン東部でそんな飲み方をすればみんな大喜びですよ」と驚くほどの飲みっぷりを披露した3人は、「全部美味い」「超楽しい」と宴会のような雰囲気を楽しみました。

そして、ご機嫌でブータン初日を終えた3人は、翌日、くるまの強い希望で水力発電のダムを見に行くことに。全員二日酔いという状況の中、ダムへ向かうためのタクシーを探していると、くるまが思わず「津田さん？」と錯覚する、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏に激似のタクシードライバーと遭遇。ひろゆきは「タクシー1台を8時間貸切にできないか」と交渉し、“津田似”の男性は「4000で手を打とう。どのタクシーでも同じ値段さ」と返答。4000ニュルタム（約6935円）で交渉が成立し、“津田似”男性が手配してくれた別のドライバーの運転でティンプーから約3時間の場所にある古都・プナカに向けて出発しましたが…。

プナカに到着したところでなぜかタクシーが停車。ドライバーから「さっき4000ニュルタムって言ってたけど、ダムに行くなら追加で2000ニュルタム必要だ」「プナカからダムまでは遠いからね」と告げられます。ドライバーの想定外な申し出に、「途中で値段上げろって言われて、『また上がった』とか言われるのは嫌」と不信感を抱いたひろゆきが、「僕はダムの地図を見せた。それを見てあの人は『ダムまで4000だ』って言った」「証拠はこのビデオに残ってる」と鬼詰め。現地ガイドが間に入って話し合った結果、ドライバーを手配してくれた“津田似”男性が「ダムに行く」と伝えていなかったことが判明します。ひろゆきは「おっちゃん（“津田似”男性）は単にタクシードライバー仲間で、手数料を取ってるわけでもない」「追加の2000払うくらいでいいのかな」と納得し、和解しました。その後、ダムへ向かう車内では“津田似”男性の話題に。「町に戻っておっちゃんがいたら、おっちゃんから2000もらいましょう」と語ったくるまに、東出が「最悪日本帰って津田さんから…」と提案。くるまは「本当の津田さんに、ブータンの津田さんが僕たちに2000損させた、2000返してくださいって言いましょう」「『訳わからん』って言われますよ。『ブータン？なんで俺が払わなあかんねん！』って本気で言い返してくると思う」と津田の反応を予想し、笑いを誘いました。そして、一悶着ありながらも目的地のダムに到着した3人は圧巻の光景を目にすることに…。くるまがどうしてもダムに行きたかった理由、そこで語った言葉とは…？本編は、放送後7日間見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『世界の果てに、くるま置いてきた』概要

・#11見逃し配信URL： https://abema.go.link/b6H9s

・番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1845?s=90-1845_s3&eg=90-1845_eg0(https://abema.tv/video/title/90-1845?s=90-1845_s3&eg=90-1845_eg0)

・「せかはて」シリーズ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hiroyuki_ABEMA

・「ABEMA」バラエティ公式X： https://x.com/ABEMA_Variety

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

