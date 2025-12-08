MOMOTARO JEANS POP UP SHOP開催 ハイエンドな純国産デニム

株式会社アーバンリサーチ

MOMOTARO JEANSは世界的に有名な「デニムの聖地」岡山県児島の工房で製作。

岡山県児島から世界へ、その圧倒的なクオリティで“JAPAN DENIM”を牽引するMOMOTARO JEANSが、12月13日(土)よりURBAN RESEARCH KYOTOにて期間限定のPOP UP SHOPを開催します。

糸づくりから染め、織り、縫製に至るまで、すべてを日本国内で仕上げる“Made in Japan”に徹したプレミアムデニムブランドです。

特に、職人が丁寧に仕上げた深みのある藍染め、唯一無二の縦落ち（タテ落ち）、そして象徴的な“出陣ライン”ペイントは、世界中のデニム愛好家から高く支持されています。

今回のPOP UPでは、定番モデルはもちろん、限定アイテムや海外で人気のシリーズも入荷いたします。日本の伝統技術とモダンデザインが融合した逸品を、ぜひこの機会に手に取ってご覧ください。

standard

classic

また、本イベントでは特別にMOMOTARO JEANSのスタッフが在店し、1880年頃開発のユニオンスペシャル製裾上げ専用のチェーンステッチミシンを使用した裾上げサービスも開催。

チェーンステッチで裾を仕上げることよって、永く着るほどにユニオンスペシャルならではの風合いが楽しめます。

ジーンズ縫製の最後の工程をご覧いただける機会となっております。

ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

MOMOTARO JEANS POP UP SHOP

【開催期間】

2025年12月13日(土)～12月21日(日)

全日程その場で裾上げサービスあり

【開催店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO

〒604-8045 京都府京都市中京区円福寺前町285

TEL：050-2017-9156

URBAN RESEARCH KYOTO @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

URBAN RESEARCH @ urban_research(https://www.instagram.com/urban_research/)

MOMOTARO JEANS

@ momotarojeans_official(https://www.instagram.com/momotarojeans_official/)

MOMOTARO JEANSの証、「特濃 - TOKUNO BLUE」

世界に名だたるデニムの産地、岡山県・児島。

この地で誕生したMOMOTARO JEANSは、幾度も染め上げて到達した、深い藍色と独特な風合いの「特濃 - TOKUNO BLUE」を特徴としています。

ジャパンデニムの礎を築いた先人の情熱と技術によって、染め・織り・縫い・素材選びの細部までを究めて作られた至高のジーンズ。

あなたの日常は、特濃に染められたその一本に、深く、豊かに、人生の証として刻まれ続けていくでしょう。