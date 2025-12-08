企業ロゴバッジ「ワンマークバッジ(TM)」の導入が拡大。製作実例を公開
※当社内の販売実績に基づく表記です。
ワンマークバッジ(TM)は、企業ロゴの形をそのまま活かした記念バッジや社章として、
急ぎのイベントや広報活動などさまざまなシーンでご利用が広がっています。
少量から相談できる点が特徴で、必要な分だけ柔軟に製作できることから、
スタートアップ企業やクリエイティブ業界を中心にお問い合わせが増えています。
■ Case 01：IT企業 G社様（東京都）
企業ロゴマークを象徴するモチーフをバッジとして仕上げました。
細部のラインや角度を丁寧に整え、シンプルながら存在感のある“企業の顔”となるようデザインしています。
独特な形状にもこだわり、約2週間ほどで納品いたしました。
ご担当者様からは、
「急ぎの依頼にも関わらず丁寧に対応していただき、仕上がりにも非常に満足しています」
とのコメントをいただきました。
■ Case 02：体操クラブ運営 合同会社F様（東京都）
体操イベントで使用するバッジとして、企業ロゴの象徴的なモチーフを基に製作しました。
ロゴの奥行きを感じられるよう、深部にメリハリをつけた表現でロゴと文字に立体感を持たせ、高級感のある仕上がりになるよう調整しています。
シンプルな形状ながら、イベントの記念品として存在感のあるデザインとなりました。
■ Case 02：合同会社F様（東京都）
● 1個からでも製作できる柔軟性
必要な数量だけご注文いただけるため、
スタートアップや小規模チームでも利用しやすい点が好評です。
● ロゴ形状を丁寧に再現する仕上がり
加工方法は非公開ながら、細部のディテールをきれいに整える独自の工程により、
ロゴの雰囲気をそのまま活かした仕上がりを実現しています。
国産パーツを使用することで、見た目だけでなく耐久性にも配慮しています。
● 短納期にも対応できる制作体制
イベントや急ぎの案件にも柔軟に対応しており、
広報・PRの現場からも高い評価をいただいています。
詳細を見る :
https://tokyokisho.com/onemark-badge/
会社名：株式会社東京徽章
所在地：東京都葛飾区柴又4‐13‐10
事業内容：記念品・社章の企画・製作
ワンマークバッジ(TM)のご相談・お見積もり依頼はこちら(https://tokyokisho.com/contact/)
公式HP :
https://tokyokisho.com/