高槻市在住の高校２年生・阿久根あかりさんがバトントワーリング世界大会優勝を市長に報告

高槻市

令和7年12月8日（月曜日）、高槻市在住で高校2年生の阿久根あかりさんが高槻市役所を訪問し、8月にイタリア・トレノで開催されたバトントワーリングの世界大会「2025年IBTF世界テクニカルバトントワーリング選手権大会」に出場し、見事金メダルを獲得したことを濱田剛史市長に報告しました。

阿久根さんは、小学1年生からバトントワーリング教室に通い始め、これまで国内外で数々の実績を積み上げてきました。令和7年3月に行われた日本代表選考会では、表現力を生かした演技を披露し「2025年IBTF世界テクニカルバトントワーリング選手権大会」に3年連続で出場することが決定。日本代表として世界大会で堂々と演じたいと、より完成度の高い演技を目指して演技の構成や技の精度を強化してきました。出場した「アーティスティックトワール」の女子ジュニア部門には7カ国から19人の選手が集結。課題曲に合わせてバトンの技術と表現力を競いました。阿久根さんは予選を堂々の1位で通過。決勝でも巧みなバトンさばきと豊かな表現力を武器に見事第1位に輝き、悲願の初優勝を手にしました。

この日、市役所を訪問した阿久根さんは、「自分の武器である表現力を発揮して、楽しく演技することができました」と話し、濱田市長は「優勝という目標に向かってたくさん努力をされたと思います。今後のさらなる飛躍を期待しています」と話しました。