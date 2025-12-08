拭き残しゼロ！新発想の「カーボンSTICK」が驚異のクリア仕上げを実現～開始10分で目標達成！48時間で330万円超、支援者800人突破。新発想の窓拭きツールがMakuakeで大反響！

Vectorane

株式会社Vectorane（所在地：兵庫県尼崎市、代表取締役：柳谷 悠真）が展開するカーケアブランド「PAPPPY」は、2025年12月6日に応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始した新商品「カーボンSTICK」において、開始わずか10分で目標金額を達成。

さらに公開から48時間で応援購入総額330万円超、支援者数800名を突破する大きな反響を獲得しました。

Makuakeページはこちら :https://www.makuake.com/project/papppy14/

■ “拭き方ではなく、構造で解決する” ガラスケアの新発想

今回発表した「カーボンSTICK」は、拭き筋や水シミが残る原因を「繊維が点でしかガラスに接地しない構造」にあると定義し、その課題を構造から解決するために開発された全く新しいガラスケアツールです。

従来のタオルやクロスは、表面のパイルや繊維が点で接触するため、どうしても水分が面で押し出せず、拭きムラや残水が発生しやすいという構造的な問題を抱えていました。

カーボンスティックは

・凹凸を極限まで排除した特殊カーボンファイバー生地

・大量の水分を保持する超吸水PU層

・生地の接地圧を均一に保持するEVA形状記憶スパイン構造

この3要素を史上初となる一体構造として組み上げることで、ガラスに対して生地が“面で密着する拭き取り”を実現。

ひと拭きで、

・拭き筋を残さない

・残水を極限まで抑制

・水シミの発生を根本から防止

という、誰でもプロレベルの仕上がりを再現可能にしました。

■ シリーズ累計5万枚・5,700万円超。その集大成モデル

PAPPPYではこれまで

・カーボンクロス

・カーボンPAD

・カーボンBLOCK

など、炭素繊維を活用したガラスケア製品を展開し、シリーズ累計で販売5万枚以上、応援購入額5,700万円超の実績を築いてまいりました。

カーボンSTICKは、これらの開発・ユーザーフィードバックの集大成として、仕上がり品質の均一性と再現性を極限まで高めた完成形モデルとして完成した製品です。

■ SNSと既存ユーザーを中心に急拡散

プロジェクト開始直後から、

・カーケアファン

・ガラス清掃に悩みを持つユーザー

・既存PAPPPYシリーズのリピーター層

を中心にSNSで情報が急拡散。

「拭き筋が出ない理由が構造で説明されていて納得」

「今まで拭き方のせいだと思っていたが、道具が原因だったと知った」

といった声が数多く寄せられ、共感・納得のストーリーが反響を呼び、短時間での目標達成につながりました。

■ 今後について

現在も応援購入は継続中で、プロジェクト期間終了までにさらなる支援の拡大を見込んでいます。

今後はピックアップメディア露出および一般販売へ向けた準備を進めつつ、

「誰でも簡単に、プロ級の仕上がりを」

というPAPPPYブランドの価値を、カーケア領域から日常のガラス清掃市場へと拡張してまいります。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：「累計5,700万円超！カーボンSTICKで簡単超光沢、拭き筋残らずプロ級の仕上がり」

実施期間：2025年12月6日～2025年12月30日（実施中）

実施プラットフォーム：Makuake

プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/papppy14/(https://www.makuake.com/project/papppy14/)

■ 商品概要

商品名：カーボンSTICK（カーボンスティック）

サイズ：20cm×3cm×4.5cm

主材質：PU/EVA/CARBON

特長：

・史上初 三層一体構造（※自社史上）

・面密着による拭き筋防止設計

・高耐久・水洗い対応

・ガラス／ミラー／モニターなど多用途対応

■ 会社概要

会社名：株式会社Vectorane

所在地：兵庫県尼崎市大島1-24-52-1F

代表取締役：柳谷 由真

事業内容：カーケア用品の企画・開発・販売

【取材・記事掲載のご依頼について】

株式会社Vectoraneでは、「papppy」ブランドや最新プロジェクト「カーボンSTICK」について特集記事やブログでの掲載をお引き受けしております。実際の使用感や特徴を詳しく伝えたいメディア様やブロガー様、ぜひご連絡をお待ちしております。

Makuakeプロジェクトページはこちら :https://www.makuake.com/project/papppy14/

お問い合わせ先

株式会社Vectorane

株式会社Vectorane

担当者：広報担当

Email：info@vectorane.com

公式サイト：https://www.vectorane.com/