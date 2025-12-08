エネルギー貯蔵インフラの鍵――ガスタンク市場、2031年に40.83億USD到達へ
ガスタンクは、石炭ガス、天然ガス、バイオガスなどのガスを常圧下で貯蔵するための大型密閉容器である。通常は球形または円筒形で、鋼鉄などの強固な材料で製造されており、高い気密性、大容量の貯蔵能力、優れた適応性を備えている。内部には圧力制御システムや監視装置が装備されている。ガスホルダーは、製鉄業、バイオガス工学、都市ガス、そして水素貯蔵などの分野において重要な役割を果たしている。その正常な運転と安全性を確保するためには、定期的な点検と保守が必要であり、関連する安全基準および規格を厳守する必要がある。
ガスタンク産業は、エネルギーインフラの中核を担う装置産業であり、都市ガス、工業用ガス、再生可能エネルギーなど多様な分野において不可欠な設備である。特に近年では、分散型エネルギーシステムや脱炭素社会の進展に伴い、ガスの貯蔵および安定供給へのニーズが高まっており、ガスタンクの重要性が再認識されている。用途に応じた技術革新が進んでおり、高気密性、耐腐食性、モニタリング技術の高度化など、製品の高機能化が市場の主な潮流となっている。
市場の動向としては、天然ガスの需要拡大、バイオガスや水素エネルギーの商用化、さらには地域分散型エネルギー供給システムの普及などが顕著である。従来の大規模プラントに加え、中小規模の施設向けタンクへの需要が増加しており、柔軟性とカスタマイズ性を備えた製品設計が競争力の要となっている。また、メンテナンス性の向上や遠隔監視機能の導入も重視されており、IoT連携型のスマートガスタンクへのシフトが加速している。
この産業を支える主要な推進力は、エネルギー安全保障への関心の高まり、再生可能エネルギーとの接続性、そして産業用途の多様化にある。ガスタンクは、単なる貯蔵容器ではなく、エネルギー安定供給の中核的な存在としてその価値を増している。また、環境規制の強化や脱炭素目標への対応により、ガスタンクの高性能化とグリーンエネルギー対応力が今後の開発テーマとなる。産業用・公共用の両面で市場の拡張余地が大きい分野といえる。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ガスタンク市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/448304/gas-barbecues-machine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.6%で、2031年までにグローバルガスタンク市場規模は40.83億米ドルに達すると予測されている。
図. ガスタンク世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336369&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336369&id=bodyimage2】
図. 世界のガスタンク市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガスタンクの世界的な主要製造業者には、MCC、Sinosteel Engineering & Technology、ECOMEMBRANE、Tecon、Haiyue Membrane Structure Engineering、EnvironTec、HUESKER、Zorg Biogas、Chengdu Amoco Architecture Technology、Evoquaなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
企業にとっての発展機会は非常に多岐にわたる。まず第一に、水素エネルギー社会の到来により、従来のガスタンクでは対応困難であった高圧・高純度なガスの安全かつ効率的な貯蔵技術への需要が急増している。水素の性質に対応した特殊鋼材の採用や、耐久性の高いシール技術、圧力調整機構の進化が求められる中、これらのニーズに応えることで、差別化と付加価値の創出が可能である。
ガスタンク産業は、エネルギーインフラの中核を担う装置産業であり、都市ガス、工業用ガス、再生可能エネルギーなど多様な分野において不可欠な設備である。特に近年では、分散型エネルギーシステムや脱炭素社会の進展に伴い、ガスの貯蔵および安定供給へのニーズが高まっており、ガスタンクの重要性が再認識されている。用途に応じた技術革新が進んでおり、高気密性、耐腐食性、モニタリング技術の高度化など、製品の高機能化が市場の主な潮流となっている。
市場の動向としては、天然ガスの需要拡大、バイオガスや水素エネルギーの商用化、さらには地域分散型エネルギー供給システムの普及などが顕著である。従来の大規模プラントに加え、中小規模の施設向けタンクへの需要が増加しており、柔軟性とカスタマイズ性を備えた製品設計が競争力の要となっている。また、メンテナンス性の向上や遠隔監視機能の導入も重視されており、IoT連携型のスマートガスタンクへのシフトが加速している。
この産業を支える主要な推進力は、エネルギー安全保障への関心の高まり、再生可能エネルギーとの接続性、そして産業用途の多様化にある。ガスタンクは、単なる貯蔵容器ではなく、エネルギー安定供給の中核的な存在としてその価値を増している。また、環境規制の強化や脱炭素目標への対応により、ガスタンクの高性能化とグリーンエネルギー対応力が今後の開発テーマとなる。産業用・公共用の両面で市場の拡張余地が大きい分野といえる。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ガスタンク市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/448304/gas-barbecues-machine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.6%で、2031年までにグローバルガスタンク市場規模は40.83億米ドルに達すると予測されている。
図. ガスタンク世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336369&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336369&id=bodyimage2】
図. 世界のガスタンク市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガスタンクの世界的な主要製造業者には、MCC、Sinosteel Engineering & Technology、ECOMEMBRANE、Tecon、Haiyue Membrane Structure Engineering、EnvironTec、HUESKER、Zorg Biogas、Chengdu Amoco Architecture Technology、Evoquaなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。
企業にとっての発展機会は非常に多岐にわたる。まず第一に、水素エネルギー社会の到来により、従来のガスタンクでは対応困難であった高圧・高純度なガスの安全かつ効率的な貯蔵技術への需要が急増している。水素の性質に対応した特殊鋼材の採用や、耐久性の高いシール技術、圧力調整機構の進化が求められる中、これらのニーズに応えることで、差別化と付加価値の創出が可能である。