歯科用消耗品市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月26に「歯科用消耗品市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。歯科用消耗品に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
歯科用消耗品市場の概要
歯科用消耗品市場に関する当社の調査レポートによると、歯科用消耗品市場規模は 2035 年に約879 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 歯科用消耗品市場規模は約358 億米ドルとなっています。歯科用消耗品 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、歯科用消耗品市場シェアの拡大は、デジタル歯科の導入が世界の歯科用消耗品需要を再構築した結果です。CAD/CAMシステム、3Dプリンティング、AI支援診断などのツールを活用したデジタル歯科は、世界中の歯科医療を再構築する主要な要因となっています。すでに68%のクリニックがデジタル化を進めているため、ジルコニアミリングブロックやプリンタブルレジンといった互換性のある消耗品の需要が高まっています。CAD/CAM消耗品市場だけでも、2030年までに35億米ドル規模に成長すると予想されています。競争に打ち勝つためには、デジタル統合、人材育成、そしてAIを活用した相互運用可能な材料イノベーションに投資する以外に選択肢はありません。
歯科用消耗品に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
歯科用消耗品に関する市場調査では、世界的な歯科保険と償還モデルの拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。国際的な歯科保険市場は、より多くの人々にケアの提供を開放しており、シーラント、詰め物、クラウンなどの償還可能な消耗品の需要の主な理由です。500百万人を対象とするインドのAyushman Bharatプログラムと、150百万人の市民にサービスを提供するブラジルのSUSは、この傾向を先導する公的制度の2つの例です。OECD（2023年）によると、国民皆保険制度を採用している国では、予防のための消耗品の使用が40％高くなっており、保険の拡大が、需要の予測可能性を高め、製品の標準化を実現し、市場が持続的に成長するための主な原動力となっていることを示しています。
しかし、熟練した歯科専門家の不足は、世界市場の成長を縮小させる重要な要因となる可能性があります。多くの地域、特にアフリカ、東南アジア、ラテンアメリカの一部では、熟練した歯科医師と歯科技工士が深刻な不足に陥っています。歯科治療を行うための資格を持つ人材の不足は、口腔衛生のニーズが高まるにもかかわらず、消耗品の需要を減少させており、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。
歯科用消耗品市場セグメンテーションの傾向分析
歯科用消耗品市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、歯科用消耗品 の市場調査は、製品タイプ別、治療法別、エンドユーザー別、流通チャネル別、専門分野別と地域別に分割されています。
