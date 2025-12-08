前臨床動物テレメトリー市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発動向、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025-2035年）
サーベイ・リポーツ株式会社は、2025年12月付で研究報告書を発表いたしました。本報告書は、前臨床動物テレメトリー市場を以下の区分で分析しております：・タイプ別（小型動物テレメトリーおよび大型動物テレメトリー）・エンドユーザー別（産業研究所・CRO、学術政府機関、その他研究機関） - グローバル市場分析、動向、機会、および予測（2025-2035年）本レポートは、前臨床動物テレメトリー市場に関する予測評価を提供しております。成長要因、市場機会、課題、脅威など、前臨床動物テレメトリー市場における主要な市場動向をいくつか強調しております。
前臨床動物テレメトリー市場概要
前臨床動物テレメトリーとは、創薬研究や毒性試験において実験動物からリアルタイムの生理データを収集するための無線モニタリングシステムの利用を指します。これらのシステムは、動物を拘束することなく心拍数、血圧、体温、呼吸数、心電図などのバイタルパラメータを測定し、より正確で自然なデータを確保します。前臨床テレメトリーは研究効率の向上、動物のストレス軽減、倫理的研究基準への適合性向上に寄与します。薬理学、心臓病学、安全性薬理学研究において広く活用されています。前臨床研究における高スループット、高精度、非侵襲的モニタリングへの需要増加が、世界的にこの市場の成長を牽引しております。
サーベイレポート社の専門家が前臨床動物テレメトリー市場調査を分析した結果、2025年の市場規模は3,000万米ドルに達したことが判明いたしました。さらに、前臨床動物テレメトリー市場のシェアは、2035年末までに4000万米ドルに達すると予測されております。前臨床動物テレメトリー市場は、2025年から2035年までの予測期間において、約6％の年平均成長率（CAGR）で成長することが見込まれております。
当社アナリストによる定性的な前臨床動物テレメトリー市場分析によれば、前臨床動物テレメトリー市場の規模は、以下の要因により拡大すると予測されます：・医薬品発見および安全性試験への投資増加・高品質な安全性薬理学情報の必要性の高まり・正確かつ非侵襲的な前臨床試験への需要増加・技術進歩とハイスループット能力の向上 前臨床動物テレメトリー市場における主要企業には、ADInstruments Pty Ltd.、 Advanced Telemetry Systems Inc.、BIOPAC Systems Inc.、Cambridge NeuroTech、Charles River Laboratories International Inc.、Ecotone Goc、emka TECHNOLOGIES、ETISENSE SAS、Harvard Bioscience Inc.、Indus Instruments、Instem Plc、Kent Scientific Corp.、Somark Innovations、Star Oddi hf.などが挙げられます。
当社の前臨床動物テレメトリー市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、本調査レポートでは、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供しております。
目次
● 前臨床動物テレメトリー市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界的な前臨床動物テレメトリー市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）
目次
● 前臨床動物テレメトリー市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界的な前臨床動物テレメトリー市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）