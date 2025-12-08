日本の油圧ショベル（エクスカベーター）市場：需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLC は、2025年12月に「日本のエクスカベータ市場：タイプ別（ミニ／コンパクトおよびクローラー／ホイール型）、用途別（鉱業、建設、ユーティリティ）、エンドユーザー別（請負業者、レンタル事業者、その他）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査報告書を公表したと発表した。この報告書は、日本のエクスカベータ市場に関する予測評価を提供するものであり、市場成長の要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における主要な市場ダイナミクスを明らかにしているのである。
日本のエクスカベータ市場概要
日本のエクスカベータ市場は、建設機械産業の中でも成熟し、技術的に高度なセグメントである。日本におけるエクスカベータは、建築工事、鉱業、道路整備、解体、林業、都市インフラ開発などに広く利用されている。市場は、日本の高密度な都市環境に適したコンパクトで燃費効率の高いモデルへの強い需要によって牽引されている。メーカー各社は、自動化、スマート制御、ハイブリッド／電動パワートレイン、さらに作業者の安全性向上に重点を置いている。政府によるインフラ近代化、耐震建設、再開発への投資も、エクスカベータの採用をさらに押し上げている。主要企業には、コマツ、日立建機、コベルコ建機が含まれ、これらの企業は油圧効率やスマート建設技術において継続的に革新を行いながら、世界市場へ輸出しているのである。
Surveyreports の専門家による日本のエクスカベータ市場の分析では、2025年における市場規模は USD 2.3Billion
であったことが示された。さらに、2035年末までに USD 5.3Billion に到達すると予測されている。日本のエクスカベータ市場は、2025年から2035年の予測期間中、約 CAGR=8.9% で成長すると見込まれているのである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038208
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336272&id=bodyimage1】
Surveyreports のアナリストによる定性的な日本のエクスカベータ市場分析によれば、日本のエクスカベータ市場規模は、インフラ再活性化および都市再開発の進展、コンパクトかつ高度な機械の利用拡大、インフラ再開発と都市建設プロジェクト、技術革新および環境配慮型機械への移行といった要因によって拡大すると見込まれているのである。日本のエクスカベータ市場における主要企業としては、日立建機株式会社、加藤製作所、川崎重工業株式会社、神戸製鋼所、株式会社小松製作所、株式会社クボタ、丸紅株式会社、三菱重工業株式会社、住友重機械工業株式会社、竹内製作所、ヤンマーホールディングス株式会社などが挙げられるのである。
目次
● 日本のエクスカベータ市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2035年までの日本のエクスカベータ市場に関する需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別、エンドユーザー別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のエクスカベータ市場のセグメンテーションである。
日本のエクスカベータ市場概要
日本のエクスカベータ市場は、建設機械産業の中でも成熟し、技術的に高度なセグメントである。日本におけるエクスカベータは、建築工事、鉱業、道路整備、解体、林業、都市インフラ開発などに広く利用されている。市場は、日本の高密度な都市環境に適したコンパクトで燃費効率の高いモデルへの強い需要によって牽引されている。メーカー各社は、自動化、スマート制御、ハイブリッド／電動パワートレイン、さらに作業者の安全性向上に重点を置いている。政府によるインフラ近代化、耐震建設、再開発への投資も、エクスカベータの採用をさらに押し上げている。主要企業には、コマツ、日立建機、コベルコ建機が含まれ、これらの企業は油圧効率やスマート建設技術において継続的に革新を行いながら、世界市場へ輸出しているのである。
Surveyreports の専門家による日本のエクスカベータ市場の分析では、2025年における市場規模は USD 2.3Billion
であったことが示された。さらに、2035年末までに USD 5.3Billion に到達すると予測されている。日本のエクスカベータ市場は、2025年から2035年の予測期間中、約 CAGR=8.9% で成長すると見込まれているのである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038208
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336272&id=bodyimage1】
Surveyreports のアナリストによる定性的な日本のエクスカベータ市場分析によれば、日本のエクスカベータ市場規模は、インフラ再活性化および都市再開発の進展、コンパクトかつ高度な機械の利用拡大、インフラ再開発と都市建設プロジェクト、技術革新および環境配慮型機械への移行といった要因によって拡大すると見込まれているのである。日本のエクスカベータ市場における主要企業としては、日立建機株式会社、加藤製作所、川崎重工業株式会社、神戸製鋼所、株式会社小松製作所、株式会社クボタ、丸紅株式会社、三菱重工業株式会社、住友重機械工業株式会社、竹内製作所、ヤンマーホールディングス株式会社などが挙げられるのである。
目次
● 日本のエクスカベータ市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2035年までの日本のエクスカベータ市場に関する需要および機会分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別、エンドユーザー別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のエクスカベータ市場のセグメンテーションである。