AGA薄毛治療の『Dr.AGAクリニック』が2025年12月4日に大宮駅そばに全国14院目となる『Dr.AGAクリニック大宮院』を開院
2025/12/4 大宮院 NEW OPEN！
Dr.AGAクリニックについて
『Dr.AGAクリニック』は初月980円から安価な料金設定で治療を開始していただけることから、若者から中高年まで幅広くご利用いただいているAGA・薄毛治療クリニックです。
経済的な理由で治療を諦めていませんか？
薄毛治療が普及し、薄毛は医療で改善できることが広く知られるようになりました。
しかし、若い方の中には「薄毛が気になるけれど、治療費が高くて手が出ない」と悩んでいる方が多くいらっしゃいます。
なぜ若いうちからの治療が大切なのか
AGA（男性型脱毛症）は進行性の疾患であり、放置すると薄毛は徐々に進行します。
そして、お金に余裕ができた中年から老年期になると、薄毛が進行してしまい、治療が困難になる傾向があります。
（※治療結果には個人差があります）
Dr.AGAクリニックの想い～「救える患者さん」を一人でも多く
Dr.AGAクリニックでは若年層でも通いやすい価格設定を実現し、若い方に早期治療の大切さをお伝えしたいと考えています。若いうちからAGAの治療を始めることで、将来の薄毛を防ぎたい。この想いを胸に、『Dr.AGAクリニック』では全国各地にサービスを拡充していく方針です。
※当院の治療は保険適用外の自由診療になります。
Dr.AGAクリニックTMキャラクター
大宮駅徒歩1分の好ロケーション
Dr.AGAクリニックの特徴- 初月980円でAGA治療
- 完全個室／予約制でプライバシーも万全
- 全院駅チカ徒歩1分。通いやすさを追求しています
- 発毛実感率99.5％(*1)と自信があるから『全額返金保証』
- オンライン診療も完備
(*1 2024年度6ヶ月以上継続して弊院にて治療した方名によるアンケートより)
Dr.AGAクリニックの予約・無料カウンセリング
Dr.AGAクリニック大宮院では2025年12月4日より診療および無料カウンセリングの予約受付を開始いたしました。
毛髪診断士による無料発毛カウンセリング
Dr.AGAクリニックでは全院に毛髪診断士が在籍しており、いつでも発毛カウンセリングを無料で受けることができます。
こんなお悩みをお持ちの方へ- 薄毛の原因がわからない方
『髪が気になるけれど、自分がAGAなのかどうかわからない』
- 将来の薄毛が心配な方
『今は特に薄くなってはいないが、将来薄毛になるかしらべたい』
- 過去の治療で満足できなかった方
『以前AGA治療を受けたが、効果が出なくて途中でやめてしまった』
- 費用面で諦めた経験がある方
『他院でカウンセリングを受けたが、料金が高くて治療を断念した』
まずは無料カウンセリングから
一つでも当てはまる方は、ぜひ一度ご来院ください。
専門知識を持った毛髪診断士が、あなたの髪の状態を詳しく診断し、最適な治療プランをご提案いたします。
大宮院以外の東京・大阪・名古屋・神戸のご予約もこちらからお申し込みいただけます。
●お電話でのご予約はこちら
TEL：0120-433-488 (8:00-24:00)
Dr.AGAクリニック大宮院 受付
Dr.AGAクリニック大宮院 施術ルーム
Dr.AGAクリニック大宮院 カウンセリングルーム
Dr.AGAクリニック大宮院 院内画像
Dr.AGAクリニック大宮院 概要
Dr.AGAクリニック概要
おかげさまで全国14院！
関東エリア：新宿院 / 新橋院 / 秋葉原院 / 池袋院 / 大宮院
中京エリア：名古屋院 / 名古屋栄院
関西エリア：大阪梅田院 / 大阪なんば院 / 大阪京橋院 / 大阪天王寺院 / 京都駅前院 / 神戸三宮院
九州エリア：福岡博多院
