「m HOLD’EM(エムホールデム)」がTVアニメ『【推しの子】』とコラボイベントを開催！

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）のスマートフォン向けテキサスホールデムポーカーアプリ「m HOLD’EM(エムホールデム)」はTVアニメ『【推しの子】』とのコラボイベントを2025年12月15日（月）から2026年1月11日（日）まで開催いたします。

■TVアニメ『【推しの子】』の大人気キャラクターが「m HOLD’EM」に登場！

今回は、「m HOLD’EM」にTVアニメ『【推しの子】』の人気キャラクター、「アイ」、「アクア」、「ルビー」、「有馬かな」、「黒川あかね」、「MEMちょ」 が登場！

コラボ期間中、アバターや「m HOLD’EM」オリジナルの描き起こし&フルボイスのスタンプが獲得出来る！

さらに、コラボトランプ＆トロフィーが獲得できるイベントを期間中開催！

「m HOLD’EM」では、今後も様々なコラボレーション企画を用意しておりますので、この機会に是非「m HOLD’EM」をお楽しみください！

▼プレイ中に使用できるスタンプのほかにオリジナルトランプやトロフィーがコラボを盛り上げる！スタンプコラボトランプトロフィー（一部抜粋）

■コラボ期間

2025年12月15日（月）から2026年1月11日（日）

▼詳細はこちら：

https://mpj-portal.jp/game/af460c70240f3ff4edb7f0dd9014d51abfba44a3.html

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=unq8xzSChuY ]

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

【サービス概要】

・名称 ： m HOLD’EM(エムホールデム)

・価格 ： 無料（アイテム課金制）

・対応OS ： iOS／Android

└App Store ： https://apps.apple.com/jp/app/id1526785271

※上記はスマートフォン専用のURLです。

└Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sammy.mholdem