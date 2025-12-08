中小企業の営業DXを後押しする宛先管理クラウド「hubstep」を正式リリース
ディーエムソリューションズ株式会社（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：花矢 卓司）は、宛先データの整備・登録・発送履歴の管理を自動化するクラウドサービス「hubstep（ハブステップ）」を正式リリースしました。
本サービスは、DMを中心とした営業活動を安全かつ効率的に支援し、営業DXの第一歩を踏み出すためのツールです。
サイトURL：https://hubstep.jp/
◆ 開発の背景
中小企業の間では、営業活動のデジタル化が進む一方で、「導入できても定着しない」「現場が使いこなせない」といった課題が依然として残っています。
また、個人情報の取り扱いに関するリスクが高まる中、DM運用の現場では「安さ」よりも「安心」を重視したアウトソーシング選定が求められる時代へと変化しています。
こうした環境を受け、当社はこれまで15,000社以上のDM運用支援で培った知見をもとに、“現場が安全に使える”宛先管理ツールとして「hubstep」を開発しました。
◆ サービス概要
サービス名：hubstep（ハブステップ）
hubstepは、宛先データの整備から履歴登録までを自動化し、宛先管理業務を安全かつ効率的に運用できるクラウドサービスです。
主な機能
●データクレンジング・重複チェック
登録前に宛先データを自動精査し、精度の高いリストを生成します。
●案件単位の宛先管理
ご発注いただいた案件ごとに宛先データを一元的に管理できます。
●発送履歴・未着情報の自動記録
DM発送結果を自動で記録し、チーム内で最新情報を共有できます。
●結果分析機能
案件ごとの成果を可視化し、営業施策の最適化に活用できます。
これらの機能により、従来は属人化しやすかった宛先管理・DM運用プロセスを、セキュアかつ現場主導で完結できる環境を提供します。
◆ 中期戦略
「hubstep」は、宛先管理に特化したクラウドとしてスタートし、今後は営業活動全体の効率
化・自動化を支える営業DXプラットフォームへと進化していく予定です。
具体的には、
・架電代行や問い合わせ対応など、営業プロセス全体をカバーする機能拡張
・DM施策の実行履歴や反応データを活用した、リード育成・マーケティング最適化の高度化
といった中長期的な構想を描いています。
私たちは、「hubstep」を通じて、中小企業の営業活動がよりシンプルに、そして戦略的に成長できる環境をつくっていきます。
今後もDMソリューションズはマーケティング戦略のベストソリューションパートナーとして、「ロジスティクスとマーケティングの力で世の中に必要とされるモノと情報を届け豊かな未来に貢献する」のパーパスのもと、ネットとリアル双方の特性をいかし、それぞれを融合させることでお客様にとって最適なサービスを提供してまいります。
【サービスに関するお問い合わせ】
ディーエムソリューションズ株式会社
本社所在地: 東京都武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル2F
プロダクト開発課 山本正・鴨川
Mail：hubstep-dev@dm-s.co.jp
コーポレートサイト：https://www.dm-s.co.jp/