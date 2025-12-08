＜Y. & SONS 表参道＞ 2025年12月6日（土）オープン

株式会社やまと

株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）が展開するブランド＜Y. & SONS＞は、2025年12月6日（土）、国内3店舗目となる「Y. & SONS 表参道」をオープンいたしました。

都市と伝統が響き合う、新しい“きもの空間”

ブランド創立から10年。新店舗は、きものが“伝統文化”の枠を超え、現代の街へ自然に溶け込む姿を目指す、ブランドの新たな挑戦の場となります。

表通りの喧騒を抜けると、高感度なショップやギャラリーが立ち並ぶ一方で、神社の静謐さが漂う神宮前エリアが広がります。

ゆったりとした時間が流れる上質な街並みの中で、Y. & SONS が提案する“新しいきものの在り方”を体験いただける空間です。

確かなものづくりとテーラーの感性が息づく店内

店内には、日本各地のさんち（産地）で丁寧に作られた反物が整然と並びます。

また、神田明神のそばで誕生してから10年、ブランド草創期より志を共にしてきたブランドとのコラボレーションアイテムもラインナップしています。

訪れたお客様は、Y. & SONSが掲げる「Bespoke Tailoring」の世界観の中で、きものの採寸や仕立ての細やかなプロセスを体験し、“自分だけの一着”をつくる喜びを味わっていただけます。

赤松の中庭が迎える、未来への象徴

店奥には、自然の中で力強く育った二本の赤松が迎える中庭が広がります。

光を求めて伸びるその姿は、Y. & SONS がこれから描く未来の象徴ともいえる存在です。

静謐さと凛とした空気をもたらし、店舗全体の世界観をより深く印象づけます。

表参道限定アイテム：天然染料による扇子・団扇

表参道店では、山梨・鰍沢の「杉山江見堂」による天然染料で染め上げた扇子・団扇を限定展開しています。

自然素材と職人の技が調和したアイテムは、Y. & SONS が大切にしてきた“日本のものづくり”の精神を象徴しています。

新たな舞台の幕開けを、多くの方とともに

オープン前日には、関係者を招いたレセプションを開催し、多くの皆さまに新たな門出をお祝いしていただきました。

Y. & SONSは「きものテーラー」をコンセプトに、きものを日常のファッションとして楽しむスタイルを提案しています。

表参道という新たな舞台から、これからも伝統と革新が交わる非日常の体験を発信してまいります。

【店舗概要】

店舗名 ：Y. & SONS 表参道

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-13-4

営業時間：11:00～20:00

取扱商品：きもの、羽織、帯、和装小物、表参道限定アイテム ほか

Instagram：@yandsons_omotesando(https://www.instagram.com/yandsons_omotesando/)

Brand Site：https://www.yandsons.com/

【Photo Gallery】

about Brand

「きものテーラー」をコンセプトに、固定概念にとらわれない自由な発想で、伝統と革新が融合した非日常を提案するブランド。

2015年、東京・神田明神鳥居横に1号店をオープン。2020年には京都・新風館に2号店を、2025年4月にはフランス・パリ マレ地区に「KIMONO ARCH / Y. & SONS in Paris」をオープン。

国内外に向けて、きものの新たな可能性を発信しています。

Brand Site：https://www.yandsons.com/

Instagram：@yandsons(https://www.instagram.com/yandsons/)

Online store：https://onlineshop.yandsons.com/