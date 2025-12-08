「「ダークパターン」と競争法の現在地」と題して、株式会社情報通信総合研究所 ビジネス・法制度研究部 研究員 成冨 守登氏によるセミナーを2026年1月16日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【国際的に加速する規制の波に備える】

「ダークパターン」と競争法の現在地

～CPRCディスカッションペーパーに基づくダークパターン規律の行方と事業への影響分析～

株式会社情報通信総合研究所 ビジネス・法制度研究部 研究員

成冨 守登 氏

[日 時]

２０２６年１月１６日（金） 午後４時～５時３０分

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

デジタル取引の進展に伴い、国際的なレベルで「ダークパターン」が問題視されています。「ダークパターン」とは、ユーザーが騙されてしまうあるいは意図しない不利益な選択を迫られるようなインターフェースを指しますが、その定義や射程範囲について多様な理解が示されています。他方で、そのようなインターフェースを用いて商品やサービスを提供することについては、消費者に不利益をもたらしうるというのはもちろんのこと、事業者間の競争に悪影響を及ぼす場合があると考えられてきました。

近年では、国際的にも関連のレポート公表されたり、規制が設けられたりしているところ、公取委・競争政策研究センター（CPRC）も「ダークパターンを巡る競争政策及び独占禁止法上の論点」と称するディスカッションペーパーを公表するなど、一定の論点整理を行っています。

「ダークパターン」は業種を問わず問題となると考えられるところ、オンライン上の取引を行う事業者にとっては、自社のインターフェースが「ダークパターン」に該当しないかを確認することや独禁法に抵触するようなことはないかを整理することは重要な課題であると考えられます。

本講演では、上記ディスカッションペーパーをベースとした議論整理を行うことで、「ダークパターン」と競争法の関係の現在地を確認し、今後事業者の皆さまが何に気を付けべきかを整理・検討していきます。

１．はじめに

２．ダークパターンについて

３．ダークパターンに対する規律とその動向

４．競争政策及び独占禁止法上の論点

５．おわりに

６．質疑応答

