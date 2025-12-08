【12月13日は「みんなで考えるDEIBの日」へ。】JobRainbowが制定、乙武洋匡氏ほか多様なゲストと“これからのDEIB”を語る1日を開催します【参加申込受付中】

株式会社JobRainbow

株式会社JobRainbow（本社：東京都千代田区／代表取締役：星賢人）は、多様性・公平性・包括性・帰属意識（DEIB）を社会全体で考える文化を広げるため、12月13日を新たに「みんなで考えるDEIBの日」として制定しました。

プライド月間や国際女性デーのように、記念日をきっかけに価値観を見つめ直す日をつくりたいという想いから誕生した取り組みです。

12月13日は「みんなで考えるDEIBの日」

今年はその初年度として、DEIBの“いま”と“これから”を多角的に考える1日（10:00～19:20）をテーマに、授賞式・カンファレンス・キャリアフォーラム・交流プログラムをシティホール五反田で実施します。

企業・行政・教育機関・市民といったあらゆる垣根を越えて、それぞれの視点からDEIBに向き合い、自然に対話できる1日にしたいと考えています。

みんなで考えるDEIBの日について :https://corp.jobrainbow.jp/deibday

■【午前】D&I AWARD 2025 授賞式 & CONFERENCE

D&I AWARD 2025 CONFERENCEイベント概要・プログラム :https://diaward.jobrainbow.jp/award-conference-2025

DEIB推進に取り組む企業を表彰するD&I AWARDをはじめ、受賞企業の取り組み紹介、専門家による基調講演を行います。受賞企業の生の声を聞ける貴重な機会です。

今年新設された「個人賞」表彰式には、人気YouTuber「午前0時のプリンセス」から momohahaさん、聖秋流さん が登場。表現活動・キャリア・ジェンダーの視点を語ります。

授賞式後の13:15からは、登壇者・受賞企業と軽食を片手に交流できるアフターパーティーを開催。

ムスリム・ヴィーガン対応メニューも準備し、“誰も取り残さない食体験”を目指します。

本イベントは、どなたでも無料でご参加いただけます（要事前申込）。

アフターパーティーは有料（8,800円 税込／要事前申込）です。

個人参加・申込はこちら :https://diaward2025.peatix.com/団体参加・申込はこちら :https://app.jibun-apps.jp/form/a251e9fc-329e-41f4-a8b2-3e0f4e5bcfac/new

■【午後】ダイバーシティキャリアフォーラム（共催：認定NPO法人ReBit／株式会社JobRainbow）

DIVERSITY CAREER FORUM 2025イベント概要・プログラム :https://corp.jobrainbow.jp/dcf2025

LGBTフレンドリーな企業やダイバーシティに取り組む企業に出会いませんか。

働くこと・キャリアの選択肢を多角的に考えるフォーラム。

多様な背景を持つゲストが登壇し、DEIBとキャリアの関係性を語ります。

登壇者には、

- 乙武洋匡 氏（作家／『五体不満足』著者）- 寺原真希子 氏（弁護士／同性婚訴訟に携わる）- 河野禎之 氏（大学研究者／ジェンダー・多様性）- 奏太（かなたいむ。） 氏（YouTuber・映像クリエイター／かなたいむ。）- みたらし加奈 氏（臨床心理士／公認心理師）

など、多方面の視点を持つスピーカーが登壇します。

本イベントは、どなたでも無料で参加いただけます（要事前申込）。

参加申込はこちら :https://app.jibun-apps.jp/form/a4a4c9f4-8849-4f48-bc05-dffb031cd5c0/new

■メディア関係者の方へ

取材・撮影をご希望の方は、以下の専用フォームよりお申し込みください。

ゲスト登壇・受賞企業との交流など、報道素材に適した内容を多く含むプログラムとなっております。

メディア取材申込フォーム :https://app.jibun-apps.jp/form/2431d7b4-c246-428f-b514-1a684c533a74/new

【開催概要】

イベント名：みんなで考えるDEIBの日

- 日時：2025年12月13日（土）10:00～19:20（2部構成・途中入れ替えあり）- 会場：シティホール＆ギャラリー五反田（東京都品川区西五反田8-4-13）- 形式：オフライン・オンラインのハイブリッド開催- 対象：DEIBに関心のある学生、求職者、キャリアチェンジを検討中の方、企業・行政・大学関係者等など- 参加費：無料（要事前申込）/アフターパーティー参加チケットのみ有料

【主催紹介】

株式会社JobRainbowロゴ

会社名：株式会社JobRainbow

所在地：東京都千代田区神田小川町1-8-3

代表者：星賢人

設立：2016年1月

URL：https://corp.jobrainbow.jp/

事業内容：

株式会社JobRainbowは、多様性を活かし、誰もが「自分らしく誇らしく」働ける社会を目指しています。研修・コンサルティングで企業のD&I推進を支援。月間60万人が利用する日本最大のダイバーシティ企業情報サイトとイベントでは、マイノリティの方々が最適な職場と出会えるようサポートしています。

【お問い合わせ先】

株式会社JobRainbowイベント運営事務局

E-mail：event_staff@jobrainbow.net