2025年12月8日株式会社ネクスコ東日本シティフード（本社所在地：東京都港区）は、2025年12月8日（月）よりグルメハンバーガー＆サンドウィッチレストラン ホームワークス広尾店、麻布十番店において、期間限定メニュー「ディープフォレストチーズバーガー」と「クランベリーターキーサンドウィッチ」の販売を開始いたしました。
2025年12月8日
株式会社ネクスコ東日本シティフード
ホームワークスより「ディープフォレストチーズバーガー」と「クランベリーターキーサンドウィッチ」を期間限定で販売いたします。
ソテーした2種類の「きのこ」に隠し味の「醤油」、そしてとろりと溶けた「チェダーチーズ」をトッピングした「ディープフォレストチーズバーガー」が登場。100%ビーフパティに「きのこ」、「醤油」、「チェダーチーズ」3種の香りがマッチする絶品バーガーをお楽しみください。
【商品名】ディープフォレストチーズバーガー
【価 格】90ｇパティ1,950円、150ｇパティ2,400円、240ｇパティ3,100円
ディープフォレストチーズバーガー（画像は90ｇパティ）
「クランベリーターキーサンドウィッチ」は、当店の人気メニュー「ターキーサンドウィッチ」に甘酸っぱいクランベリーソースをトッピングした季節限定メニュー。ほんのり塩味を効かせたターキーを甘酸っぱいクランベリーが旨味を引き立てます。
【商品名】クランベリーターキーサンドウィッチ
【価 格】1,900円
クランベリーターキーサンドウィッチ
※価格はイートインの場合の税込み価格です。
テイクアウト、デリバリーの場合は価格、税率が異なります。
【販売期間】 2025年12月8日（月）～2026年2月28日（土）予定
【販売店舗】 ホームワークス広尾店、麻布十番店
ホームワークス店舗情報はこちら(https://homeworks-1.com/store/)