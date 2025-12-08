株式会社ネクスコ東日本シティフード

2025年12月8日

株式会社ネクスコ東日本シティフード





ホームワークスより「ディープフォレストチーズバーガー」と「クランベリーターキーサンドウィッチ」を期間限定で販売いたします。





株式会社ネクスコ東日本シティフード（本社所在地：東京都港区）は、2025年12月8日（月）よりグルメハンバーガー＆サンドウィッチレストラン ホームワークス広尾店、麻布十番店において、期間限定メニュー「ディープフォレストチーズバーガー」と「クランベリーターキーサンドウィッチ」の販売を開始いたしました。ソテーした2種類の「きのこ」に隠し味の「醤油」、そしてとろりと溶けた「チェダーチーズ」をトッピングした「ディープフォレストチーズバーガー」が登場。100%ビーフパティに「きのこ」、「醤油」、「チェダーチーズ」3種の香りがマッチする絶品バーガーをお楽しみください。

【商品名】ディープフォレストチーズバーガー

【価 格】90ｇパティ1,950円、150ｇパティ2,400円、240ｇパティ3,100円

ディープフォレストチーズバーガー（画像は90ｇパティ）

「クランベリーターキーサンドウィッチ」は、当店の人気メニュー「ターキーサンドウィッチ」に甘酸っぱいクランベリーソースをトッピングした季節限定メニュー。ほんのり塩味を効かせたターキーを甘酸っぱいクランベリーが旨味を引き立てます。

【商品名】クランベリーターキーサンドウィッチ

【価 格】1,900円

クランベリーターキーサンドウィッチ



※価格はイートインの場合の税込み価格です。

テイクアウト、デリバリーの場合は価格、税率が異なります。



【販売期間】 2025年12月8日（月）～2026年2月28日（土）予定

【販売店舗】 ホームワークス広尾店、麻布十番店

ホームワークス店舗情報はこちら(https://homeworks-1.com/store/)