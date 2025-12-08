ホームワークスより「ディープフォレストチーズバーガー」と「クランベリーターキーサンドウィッチ」を期間限定で販売いたします。

写真拡大 (全2枚)

株式会社ネクスコ東日本シティフード

2025年12月8日
株式会社ネクスコ東日本シティフード


ホームワークスより「ディープフォレストチーズバーガー」と「クランベリーターキーサンドウィッチ」を期間限定で販売いたします。

　株式会社ネクスコ東日本シティフード（本社所在地：東京都港区）は、2025年12月8日（月）よりグルメハンバーガー＆サンドウィッチレストラン　ホームワークス広尾店、麻布十番店において、期間限定メニュー「ディープフォレストチーズバーガー」と「クランベリーターキーサンドウィッチ」の販売を開始いたしました。

　ソテーした2種類の「きのこ」に隠し味の「醤油」、そしてとろりと溶けた「チェダーチーズ」をトッピングした「ディープフォレストチーズバーガー」が登場。100%ビーフパティに「きのこ」、「醤油」、「チェダーチーズ」3種の香りがマッチする絶品バーガーをお楽しみください。



【商品名】ディープフォレストチーズバーガー
【価　格】90ｇパティ1,950円、150ｇパティ2,400円、240ｇパティ3,100円




ディープフォレストチーズバーガー（画像は90ｇパティ）


　「クランベリーターキーサンドウィッチ」は、当店の人気メニュー「ターキーサンドウィッチ」に甘酸っぱいクランベリーソースをトッピングした季節限定メニュー。ほんのり塩味を効かせたターキーを甘酸っぱいクランベリーが旨味を引き立てます。



【商品名】クランベリーターキーサンドウィッチ
【価　格】1,900円




クランベリーターキーサンドウィッチ


※価格はイートインの場合の税込み価格です。
　テイクアウト、デリバリーの場合は価格、税率が異なります。

【販売期間】　2025年12月8日（月）～2026年2月28日（土）予定
【販売店舗】　ホームワークス広尾店、麻布十番店



ホームワークス店舗情報はこちら(https://homeworks-1.com/store/)