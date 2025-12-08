おトクなクーポンがついてくる♪　インバウンド向けパス×保険のセット商品を販売開始！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

・株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、日本国発行以外のパスポートを所持している皆さまに向けて、「インバウンド向けパスセット商品」の販売を開始します。

・「インバウンド向けパスセット商品」は１.JR EAST PASS(Nagano,Niigata area)５日間用、２.GALA湯沢スキー場ゴンドラ・リフト１日券３.キャッシュレス・メディカル・サービス、４.ドン・キホーテ系列店舗 免税限定「Discount Coupon」がセットになったおトクな商品です。

・訪日外国人（被保険者）は、紹介された医療機関でキャッシュレスにて治療を受けられます。これにより、訪日外国人が安心して旅行を楽しめるとともに、医療費の不払い対策にも貢献いたします。（※）

・サステナブルツーリズムの一環として、商品の収益の一部でＪ-クレジットを購入します。

※2023年9月1日～30日に外国人患者の受入実績のある2,813病院において、516病院(18.3％) が、外国人患者による未収金を経験していた。

データ出典：厚生労働省「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」（令和6年3月）

１ 商品概要

内容：１.JR EAST PASS（Nagano,Niigata area）５日間用

※フリーエリア内の新幹線や特急列車に、連続する５日間乗り降り自由

２.GALA湯沢スキー場 ゴンドラ・リフト１日券

３.キャッシュレス・メディカル・サービス

三井住友海上火災保険株式会社の海外旅行保険（５日間有効）

疾病治療費用保険金 1,000万円、傷害治療費用保険 1,000万円

４.ドン・キホーテ系列店舗 免税限定「Discount Coupon」

免税10,000円以上(税抜)お買い上げで５％オフ、または免税30,000円以上(税抜)お買い上げ

で７％オフ

販売期間：2025年12月5日から2026年２月28日まで

※利用期間は2025年12月20日から2026年５月６日利用開始分まで（予定）

販売価格：大人35,800円（税込）

販売対象：訪日外国人（日本国発行以外のパスポートを所持している方）

申込み：オンライントラベルエージェント「Klook」のモバイルアプリまたはWebサイトから

（※「３ 申込方法」参照）

その他：商品の収益の一部で東日本エリアの森林に由来するＪ-クレジットを購入

２ セット商品の詳細

(1)JR EAST PASS（Nagano,Niigata area）５日間用

訪日外国人用のきっぷです。フリーエリア内のJR東日本線、伊豆急行線全線、東京モノレール線全線、北越急行全線、えちごトキめき鉄道（直江津～新井間）の特急（新幹線含む）・急行列車・普通列車(快速含む)の普通車指定席及びJR・東武相互直通特急「日光号」「スペーシア日光号」「きぬがわ号」「スペーシアきぬがわ号」等

の特急列車の普通車指定席に乗り降り自由です。JRバスの一部路線もご利用になれます。

(2)GALA湯沢スキー場 ゴンドラ・リフト１日券

東京駅から上越新幹線を利用して最速約71分で行ける新幹線駅直結の「GALA湯沢スキー場」。

1,181メートルという高い標高がもたらす良好な雪質、初級から上級までバラエティ豊かなコースを

持っている魅力的なスキー場です。「ゴンドラ・リフト１日券」では、GALA湯沢でスキーやスノーボードをお楽しみいただけます。

GALA湯沢スキー場（イメージ）

(3)三井住友海上火災保険株式会社 海外旅行保険キャッシュレス・メディカル・サービス

訪日外国人（被保険者）は、紹介された医療機関でキャッシュレスにて治療を受けられます。これにより、訪日外国人が安心して旅行を楽しめるとともに、医療費の不払い対策にも貢献いたします。

補償内容：疾病治療費用保険金1,000万円、傷害治療費用保険金1,000万円

保険期間：お客さまが予約時に入力した日付から起算して5日間

ご利用方法：１.医療機関での治療を希望する場合、コールセンターへ訪日外国人(被保険者)の方

ご自身でお電話いただきます。

２.コールセンターでは、お電話いただいた訪日外国人が、被保険者であることを確認し

たうえで、キャッシュレスで治療を受けられる医療機関をご紹介します。

３.訪日外国人（被保険者）は、紹介された医療機関においてキャッシュレス（無料）で

治療を受けられます。

４.治療費は医療機関とコールセンター会社間で請求・支払いを行います。

(4)ドン・キホーテ系列店舗 免税限定「Discount Coupon」

Discount Coupon（イメージ）

特典：免税10,000円以上(税抜)お買い上げで５％オフ、

または免税30,000円以上(税抜)お買い上げで７％オフ

利用回数：旅行期間中１回まで

利用方法：会計時に免税限定「Discount Coupon」を提示

対象店舗：日本全国のドン・キホーテ､アピタ､ピアゴの約600店舗(一部店舗除く)

【注意事項】

・本クーポンは一定金額以上の免税会計のみ、1回限り有効です。

・以下の商品は割引対象外のため、割引条件には含まれません。

【割引対象外商品】

お酒、タバコ、ゲーム機本体、非課税商品(POSAカード等)、

価格制限のある商品、１点100,000円（税抜）以上の商品等

・スクリーンショットではご利用できません。

・他の割引やサービスとの併用はできません。

・お支払い終了後のクーポンのご提示は割引適用できません。

(5)J-クレジット

J-クレジットとは、適切な森林管理等によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。当社では東日本エリアの森林に由来するJ-クレジットを一般社団法人more treesを通じて活用（購入）し、カーボン・オフセットを実施することで、環境保全を通じたサステナブルツーリズムに貢献しています。

３ 申込方法

オンライントラベルエージェント「Klook」サイト、アプリ内で販売。

《参考》Klookについて

Klookは、世界中の観光・交通・通信・宿泊を予約できる旅行・体験予約アプリです。世界中の観光施設チケットやツアー、交通機関、Wi-Fi/eSIM、レンタカー、ホテルまで、旅先で必要なもの全てをお届けしています。2014年の設立以降、いつでもどこでも、旅行者がワクワクする瞬間をサポートしています。

Klook（日本語版）：https://www.klook.com/ja/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klook&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klook&hl=ja)

iOS: https://itunes.apple.com/JP/app/klook/id961850126

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

