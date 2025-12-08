＜子どもたちがプロのセカイにふれ、大切な学びや夢をみつけることができるプロジェクト＞　元カターレ富山の高橋　駿太さんがサッカー教室に登場！「ドコモ未来フィールド」で “プロサッカーのセカイ”にふれる

株式会社NTTドコモ

「ドコモ未来フィールド」は、プロサッカーＪ２リーグに所属する「カターレ富山」の全面協力のもと、サッカーを通じて子どもたちの夢や未来を応援する特別イベントを、11月９日（日）、富山県総合運動公園陸上競技場で開催しました。

「ドコモ未来フィールド」は、子どもたちが、さまざまな“プロのセカイ”を体験できる機会を創出し、大切な学びや夢をみつけてもらうためのプロジェクトです。未来へ歩き出す子どもたちにワクワクする経験の場をつくることで、子どもたちを応援していくプロジェクト「ドコモ未来プロジェクト」の中で「ドコモ未来ミュージアム」「ドコモ未来ラボ」と並ぶ３つの舞台の一つです。これまでに国立科学博物館やＮＨＫ交響楽団、サッカーのRB大宮アルディージャや井上尚弥選手が所属する大橋ボクシングジムなど、多数のパートナーのご協力のもと、さまざまなジャンルの“プロのセカイ”を体験できる場を提供してきました。

当日は抽選で選ばれた小学生とその保護者46組/92名が参加しました。

午前の部は、スタジアム見学ツアーと食育セミナーを実施しました。まずは、普段見る機会がない「ロッカールーム」「記者会見室」「ラウンジ」を見学。公式戦前に選手のユニフォームが並ぶロッカーや、記者会見席でプロのサッカー選手の気分を味わい、子どもたちにとって貴重な体験となりました。

見学ツアー後は応援席で学校法人青池学園さまによる食育セミナー「身体づくりには食が基本」を開催。「食」の大切さについて学びました。昼食は青池学園さまご提供の「アカデミーカレー」を参加者全員で美味しくいただきました。

午後の部では、キックオフ前の選手の練習をピッチ横で見学。あいにくの雨でしたが、プロのプレーを間近で体験できました。

その後はサガン鳥栖戦を観戦し、大きな声援を送りました。試合後はピッチに移動し、元カターレ富山の高橋駿太さんをスペシャルゲストに迎えたサッカー教室を開催しました。子どもたちは実際のピッチでプロ気分を味わいながら教室を体験しました。

■午前の部：スタジアム見学ツアー・食育セミナー

当日はあいにくの雨でしたが、子どもたちは元気いっぱいで会場に集合。

オリエンテーション後はスタジアム見学ツアーを実施。

普段は入ることのできない「ロッカールーム」「記者会見室」「ラウンジ」を見学し、新しくなったロッカーを間近で見たり、記者会見気分を味わったり、ラウンジではピッチを背景に写真撮影をするなど、子どもたちにとって貴重な体験となりました。

カターレ富山の公式キャラクター「ライカくん」も登場し、一緒にイベントを盛り上げてくれました。

スタジアム見学ツアーの後は応援席に移動し、学校法人青池学園さまによる食育セミナーを開催しました。

「朝食は食べている？」「牛乳は飲んでいる？」などの問いかけに、自分の食生活を振り返りながら真剣に受講する子どもたちの姿が印象的でした。

「身体づくりには食が基本」というテーマを通じて、食の大切さを学ぶ機会になりました。

食育セミナー受講後の昼食では、青池学園さまが提供する「アカデミーカレー」を参加者全員で美味しくいただきました。

■午後の部：試合前練習見学・試合観戦・サッカー教室

午後は参加者全員でキックオフ前のピッチへ移動し、選手が練習している様子を間近で見学しました。

雨が降る中での見学でしたが、子どもたちは真剣な眼差しでプロ選手の動きを追い、憧れを膨らませていました。プロの迫力を肌で感じ、子どもたちにとって特別な時間となりました。

その後は応援席に戻り、サガン鳥栖戦を観戦！

見事3-1で勝利し、会場は大きな盛り上がりを見せていました。

試合観戦の後は、先ほどまで熱戦が繰り広げられていたピッチでサッカー教室を実施。スペシャルゲストとして元カターレ富山の高橋駿太さんを迎え、スクールコーチとともに試合形式でレッスンを行いました。

プロと一緒にサッカーできる喜びに子どもたちの目はキラキラ輝いていました！途中から雨も上がり、楽しい雰囲気で教室を進めることができました。

最後には高橋さんへの質問会を設け、子どもたちからたくさんの質問が寄せられました。回答の一つ一つに、子どもたちは熱心に耳を傾けていました。

最後は、全員で集合写真撮影を行い、イベントを締めくくりました。

今回のイベントを通して、子どもたちは「プロ選手の感じるセカイ」にふれ、プロへの憧れや自分の夢への想いを強める貴重な機会となりました。

■ドコモ未来プロジェクトについて■ドコモ未来フィールドについて

■カターレ富山について

カターレ富山は、日本の富山県富山市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）に加盟するプロサッカークラブ。クラブ名の「カターレ」は、イタリア語で「語る」を意味する“cantare”と「翼」を意味する“ale”を組み合わせた造語で、「夢を語り、未来へ羽ばたく」という思いが込められています。クラブカラーはブルーで、富山湾の美しい海や立山連峰の雄大な自然を象徴しています。地域密着型クラブとして、富山県民とともに歩み、サッカーを通じて地域の活性化とスポーツ文化の発展に貢献することを目指しています。